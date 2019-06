von Gerald Jarausch

Einen eigenen Garten zu besitzen, ist heute nicht selbstverständlich. Je städtischer die Umgebung ist, in der Menschen leben, desto weniger wissen sie über Pflanzen, Tiere und die Kultivierung. Mit dem Projekt Schulgarteninitiative möchte das Land Baden-Württemberg Schulgärten in den Schulalltag und den Unterricht einbinden. Die Tegginger Grund- und Werkrealschule in Radolfzell hat als eine von insgesamt 56 Schulen im Regierungsbezirk Freiburg die Chance ergriffen, daran teilzunehmen.

Möglich wurde das durch die Nutzung des Amtsgerichtsgartens als Schulgarten. Seit Februar sind Schüler einer AG und die erste Klasse von Lehrerin Anette Noki damit beschäftigt, vier Hochbeete mit Pflanzen zu kultivieren. Gebaut und aufgestellt haben die Hochbeete Schüler der siebten Klasse der Werkrealschule. Das Auffüllen mit verschiedenen Materialen, das Säen und Bepflanzen haben anschließend die Erstklässler von Anette Noki übernommen.

Fachkommission begutachtet die Arbeit

In dieser Woche nun hat sich eine Fachkommission ein Bild von der Arbeit im Amtsgerichtsgarten gemacht. Zum einen schauten die Kommissionsmitglieder darauf, wie der Schulgarten umgesetzt wurde, und zum anderen ging es um die pädagogische Einbindung in den Schulalltag. Für beide Bereiche erhielt die Teggingerschule positive Rückmeldungen: „Ich sehe, dass die Lehrerin und der Schulleiter viel Engagement zeigen“, lobte zum Beispiel Eva Eisenbath vom Gartenforum in Konstanz. Und Uwe Hecker vom Landratsamt Konstanz, der ebenfalls den fachlichen Bereich begutachtete, sah einen guten Ansatz in Radolfzell. „Es geht nicht darum, Noten zu verteilen. Wir wollen Tipps geben und ermutigen“, führte er gegenüber dem SÜDKURIER aus.

Grundstück bietet enormes Entwicklungspotential

Grundsätzlich erkannten die Kommissionsmitglieder noch Ausbaumöglichkeiten auf dem Gelände des Amtsgerichtsgartens. „Das Grundstück bietet enormes Entwicklungspotential“ befand Eva Eisenbath. Vor allem wünscht sie sich noch echte Beete im Boden, die einer natürlichen Umgebung näher kommen als die aktuell angelegten Hochbeete. Das ist auch ein Wunsch von Lehrerin Anette Noki: „Ich würde gerne noch ein bisschen Erde umbrechen und Obststräucher in den Randbereichen anlegen“, sagte sie. Für das Erste bieten die Hochbeete jedoch schon zahlreiche Erkenntnisse. Hier können die Kinder das Anpflanzen und Pflegen der Pflanzen erlernen. Dass das Gärtnern auch schon mal ganz schön anstrengend sein kann, haben die Erstklässler längst gemerkt. Das Tragen der Wassereimer vom See hinauf zu den Hochbeeten kann richtig schweißtreibend sein. Den Spaß an der Sache hat das bisher aber noch nicht getrübt. Die Kinder bewegen sich munter und aufgeschlossen. Und die Früchte des Projekts werden nicht nur bald in Form von frischem Gemüse geerntet, sondern auch in einem besseren Verständnis für die Natur und die Abläufe: „Die Kinder sollen einmal Naturschützer werden“, hofft Eva Eisenbarth.