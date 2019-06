Als Stadtbaudirektor im Ruhestand und als Anwohner schaut Ralf Nüsse schon einmal genauer hin, wenn die Generalsanierung der Mett­­naustraße seinen Lauf nimmt. Es ist kein kleines Projekt der Stadt Radolfzell, im Haushalt sind dafür immerhin 960 000 Euro bereitgestellt. Was Nüsse in den vergangenen Monaten aufgefallen ist: „Sie ist während der Bauzeit immer wieder aufgerissen worden.“ Der ehemalige Stadtbaudirektor kommt auf zehn Mal, erst jetzt seien nachträglich Poller eingebracht worden. Nüsse fragt sich: „Welche zusätzlichen Kosten entstehen dadurch für den Steuerzahler?“

Stadt sagt: Es entstehen keine Mehrkosten

Die Pressestelle der Stadtverwaltung gibt auf unsere Anfrage Entwarnung. Es entstünden überhaupt keine Mehrkosten, weil alles so gebaut werde, wie es geplant sei, berichtet Pressesprecher Moritz Schade. Bei einer Komplettsanierung wie dies in der Mettnaustraße der Fall sei, würden mehrere Tiefbaumaßnahmen wie Kanal- oder Kabelarbeiten durchgeführt. „Auch durch Versorger wie Telekom oder Stadtwerke“, ergänzt Schade. Dies habe zur Folge, „dass der inte­ressierte Betrachter vermutet, dass immer wieder aufgegraben und verschlossen wird, bevor es zum eigentlichen Endausbau der Oberfläche kommt“, schreibt der Pressesprecher. Aber: „Diese Arbeiten im Untergrund waren alle so geplant, wie sie auch ausgeführt wurden.“ Auch die Poller seien im Nachgang eingebaut worden. Schade: „Der Asphalteinbau kann nicht über schon vorzeitig eingebaute Poller durchgeführt werden.“

Der interessierte Betrachter Ralf Nüsse bleibt skeptisch: „Die ganze Bauleitungsgeschichte missfällt mir.“ Was Nüsse gefällt, ist das Ergebnis der Bauarbeiten: „Das ist klasse.“ Diese Woche wird die Deckschicht asphaltiert, „bis Freitag müssten wir fertig sein“, sagt Daniel Gutmann, als Polier bei der Firma Schleith für die Asphaltarbeiten zuständig. Kollege Marc Hinderegger ist Polier Tiefbau, er kümmert sich um Erdbau und Pflasterarbeiten. Er will die Baustelle bald räumen: „Ich denke, dass wir noch zweieinhalb Wochen brauchen, dann sind wir hier weg.“