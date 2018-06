Radolfzell- Möggingen Für Möggingen beginnt jetzt die heiße Phase des Wettbewerbs

Der Radolfzeller Ortsteil nimmt an dem Projekt „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Am Mittwoch, 13. Juni, erhält er Besuch von der Wettbewerbs-Kommission.

Langsam tritt man in Möggingen in die heiße Phase des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ ein. Am 13. Juni wird eine Kommission zwei Stunden lang die Projekte der Radolfzeller Ortsteils begutachten, um zu bewerten, wie gut man in den vergangenen zwei Jahren daran gearbeitet hat. Doch auch wenn man Ende nicht zu den Gewinnern einer der Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen (siehe Infokasten) gehören sollte, ist man schon jetzt sehr stolz auf das bisher Erreichte, wie Ortsvorsteher Ralf Mayer verdeutlicht: „Viel wichtiger als eine Auszeichnung ist die Mitarbeit der Bürger“, stellt er klar. Denn genau um die und ihre konkrete Lebensumgebung geht es bei dem Wettbewerb, dem sich Möggingen seit rund zwei Jahren verschrieben hat.

Dass es dabei um das Bohren dicker Bretter geht, ist allen Beteiligten bewusst. Noch im November mahnte OB Martin Staab bei der „Dorfwerkstatt“ im Rathaus Möggingen an: „Lassen sie sich ihren Begeisterung nicht nehmen, auch wenn es etwas länger dauert“. Denn die Auswirkungen der angestoßenen Projekte und Arbeitsgruppen sollen im Idealfall über Jahre oder sogar Jahrzehnte wirken. Im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ haben sich die Bürger aus Möggingen in vier verschiedenen Themenbereichen Gedanken über die Zukunft im Ort gemacht. Dazu zählen die allgemeine Entwicklung des Dorfes, Ökologie, Kultur und Soziales, aber auch die bauliche Weiterentwicklung.

Mittlerweile kann man die ersten Früchte der Arbeit ernten, beziehungsweise das Vorankommen erkennen. Dazu zählen zum Beispiel ein Wochenmarkt auf dem Dorfplatz oder die Gründung eines Kulturvereins. Im Laufe der aktiven Arbeit haben sich laut Ralf Mayer mittlerweile rund 120 bis 150 Personen in den verschiedenen Arbeitsgruppen und Projekten engagiert. Bei einer Einwohneranzahl von 850 Menschen ist das ein erheblicher Prozentsatz. „Das Engagement ist nicht unbedingt mehr geworden, aber organisierter“, ist sich der Ortsvorsteher sicher. Und genau geht es auch in dem Wettbewerb. In den Grundsätzen heißt es dort: „Honoriert wird in erster Linie die Qualität von eingeleiteten Entwicklungsschritten und nicht das erreichte Niveau“.

Die Motivation der Mögginger Bürger speist sich in aller Regel aus dem Wunsch, es sich und den Mitbürgern lebenswerter zu machen: „Bei mir ist es die Liebe zum Dorf und den Menschen“, sagt zum Beispiel Renate Roos. Die pensionierte Lehrerin lebt seit 1992 in Möggingen. Für Ralf Stolz, den Geschäftsführer des BUND, bietet die Mitarbeit gleich in mehrfacher Hinsicht eine interessante Tätigkeit: „Dorfentwicklung war schon in meinem Studium ein Thema und außerdem macht es Spaß“, sagt er. Zusammen mit einer Gruppe von zwölf Personen trifft er sich derzeit alle zwei Wochen im Rathaus, um die Arbeit der vergangenen zwei Jahre zu dokumentieren und für die Kommission aufzubereiten. Dass die erfolgreich war, zeigt sich nicht zuletzt an der Mitarbeit der Bürger, sondern auch an bereits umgesetzten Maßnahmen: „Wenn man die Veranstaltungen sieht, die hier stattfinden, dann brauchen wir uns nicht verstecken“, ist sich Ralf Mayer sicher. Damit hat er sicherlich recht, denn in welchem anderen Ort dieser Größe hat es in der Vergangenheit ähnlich erfolgreiche Projekte wie das Lebend-Schachspektakel „Schachmatt am Nachmittag“ gegeben, das im vergangenen Jahr im Rahmen des Radolfzeller Stadtjubiläums aufgeführt wurde? Das alles soll allerdings nur der Anfang sein – denn die Arbeitsgruppen und Projekte sollen auch über den Wettbewerb hinaus bestehen und wirken.