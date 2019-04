von Marina Kupferschmid

Die CDU geht in Böhringen erneut mit einer eigenen Liste in die Wahl für den Böhringer Ortschaftsrat. Bei der Nominierungsveranstaltung unter Leitung der CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Sabrina Weidlich stimmten die Böhringer CDU-Mitglieder einstimmig der Kandidatenliste mit 13 Bewerbern zu und beschlossen ein alphabetisches Aufstellungsverfahren.

Alle sieben bisherigen CDU-Ortschaftsräte und Ortsvorsteher Bernhard Diehl kandidieren wieder, fünf Bürger bewerben sich neu für einen der 14 Sitze im Böhringer Ortschaftsrat. Zwei der neuen Kandidaten konnten am Treffen nicht teilnehmen. Unter den Bürgern, die sich erstmals um ein Mandat bewerben, ist Christa Schwarzenbach. Die 68-Jährige aus der Ziegelei, die Jahrzehnte in der Sozialstation tätig war, will sich ganz bewusst sozial und politisch engagieren, um im Seniorenbereich etwas zu bewegen. Jochen Schwenger, 44 Jahre, möchte den Ort aktiv mitgestalten. Besonders liegen dem Familienvater ein sicherer Schulweg für die Kinder und Radwege am Herzen. Thomas Dannenberger will als Mandatsträger ebenfalls aktiv zum Dorfgeschehen beitragen. Christiane Hirling, Architektin im Landratsamt, „fühlt sich in Böhringen mit seinen funktionierenden Strukturen sehr wohl“ und will deshalb künftig den Ort stärker unterstützen.

Bewerber aus allen Generationen

„Wir freuen uns, dass wir für unsere Liste Bewerber aller Generationen und aus den verschiedensten Bereichen gewonnen haben. Auch dass wir Kandidaten aus unseren Satelliten 'Alte Ziegelei' und Reute im Boot haben, ist uns für eine gute Integration der Bewohner in den Außenbereichen wichtig“, so Bernhard Diehl. „Bisher habe wir acht Sitze im Ortschaftsrat. Das würden wir gerne wieder erreichen.“ Momentan habe man interessante Projekte mit großem Diskussionsbedarf in der Pipeline wie die neue Ortsmitte, den Radweg sowie die Baugebiete Hübschäcker und Netzfeldwies. Auch die Gewerbegebiete Kreuzbühl und Fohrenbühl stünden auf der Agenda.