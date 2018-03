Radolfzell Fuchs oder Marder auf der Straße: Ausweichmanöver endet mit 10.000 Euro Schaden

Ein 39-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen am Sonntag gegen 13 Uhr auf der B 33 in Richtung Konstanz von der Straße abgekommen und gegen eine Böschung geprallt. Alle vier Insassen blieben unverletzt, doch das Auto ist stark deformiert.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Autofahrer einem Tier ausweichen und kam mit seinem Wagen dabei nach rechts in Bankett ab, bevor er in die Mittelschutzplanke und dann von der Fahrbahn schleuderte. Die Polizei schätzt den Schaden am Wagen auf 10 000 Euro. Durch Trümmerteile war der Gegenverkehr zeitweise beeinträchtigt.