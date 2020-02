Mit dem Notenbuch „Froschen-Hits für Fasnet-Kids“ hat die Froschenkapelle einen Nerv getroffen. Wie der musikalische Leiter Tobias Franz mitteilt, seien die 350 Stück der ersten Auflage bereits vergriffen. Weil die Froschenmusiker ein Herz für Nachwuchsmusiker haben, gehen sie kurz vor der Fasnacht noch einmal in die Druckerei Zabel. Hornist Bernd „Seppo“ Rihm will bis zum Schmutzige Dunschtig weitere Exemplare binden.

Im Spielwarengeschäft Swars können sie am Morgen nach der Schulbefreiung von Kindern umsonst und von Erwachsenen gegen eine Schutzgebühr abgeholt werden. Am Freitag rufen Tobias Franz und seine Mitstreiter die Kinder zur nächsten Probe der Radolfzeller Fasnachtslieder auf. Termin ist am Freitag, 21. Februar, um 11 Uhr im Beethovensaal der Musikschule. Am Samstag, 22. Februar, spielen die Kinder mit ihren Instrumenten nach dem Fasnetumzügle vom Untertorplatz zum Seemaxx (10.30 Uhr) zum Kindernarrenbaumstellen auf.