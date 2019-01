von Petra Reichle

Mit dem Frühschoppen am Dreikönigstag wird schon seit vielen Jahren die heiße Phase der Radolfzeller Fasnet eingeleitet, ausgerichtet wird er im jährlichen Wechsel zwischen der Kernstadt und den Ortsteilen. "Unsere Zunft feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Wir freuen uns, den Frühschoppen deshalb bei uns in der Homburghalle ausrichten zu können", erzählt Reinhard Sauter, Vorsitzender der Schoofwäscherzunft. "Neben einigen Auftritten aus den Reihen unserer Zunft wird die Froschenkapelle über den ganzen Tag hinweg aufspielen. Mit der Froschenzunft und besonders der Froschenkapelle verbindet uns eine langjährige Freundschaft", ergänzt Sauter.

Die Ursprünge der Stahringer Fasnacht reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück, bereits 1904 wurde der erste Narrenbaum errichtet. Im Jahre 1959 wird die Schoofwäscherzunft gegründet, der Name geht auf einen alten Dorfspitznamen zurück. Einer Anekdote zufolge soll einst ein Bauer versucht haben, ein geflecktes Lamm in einer "Gelte" mit Wasser und Seife sauber zu bekommen. Passend zum Zunftnamen gehören unter anderem Wäscherinnen, schwarze Schafe und der Schäfer mit seinen Schäfle zu den Gruppen der Stahringer Zunft.

Vorbereitungen auf die Fasnacht laufen seit Wochen

Auch die heutige Fasnacht ist geprägt von Traditionen, zu denen neben dem Narrenbaum auch das Narrenblatt, das Preiskleppern und die bereits 1964 erstmals hergestellte Narrensuppe gehören. Schon seit Wochen stecken die Stahringer Narren in den Vorbereitungen für die Fasnet, neben Vorbereitungen für den Frühschoppen wird für das Narrenblatt gedichtet, Sketche für die bunten Abende einstudiert und letzte Details für die Veranstaltungen der Straßen- und Hallenfasnacht festgelegt.

Der Dreikönigsfrühschoppen findet am Sonntag, 6. Januar, ab 10.30 Uhr in der Stahringer Homburghalle statt. Seit 2011 ist der ehemalige "Männerfrühschoppen" ein Frühschoppen für alle Narren, die gemeinsam mit der Froschenzunft einen furiosen Start in die fünfte Jahreszeit hinlegen möchten.