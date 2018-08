von Gerald Jarausch

Die Umbau-und Sanierungsarbeiten im Friedrich-Werber-Haus der Kirchengemeinde Radolfzell haben begonnen. Bis Ende des Jahres soll der öffentlich zugängliche Bereich umgebaut und erneuert sein. Notwendig war die Sanierung des aus den 70er Jahren stammenden Gebäudes unter anderem wegen eintretenden Wassers geworden.

Wenn in einer Wohnung über dem Saal gebadet wurde, "konnte es schon einmal tropfen", schilderte Münsterpfarrer Michael Hauser jetzt bei einer Begehung das Problem. Aber auch die elektrischen Leitungen und wasserführende Rohre sowie die Heizungsanlage werden komplett erneuert.

Lüftungsanlage seit Jahren nicht nutzbar

Ferner muss die Lüftungsanlage ausgetauscht werden. "Die konnten wir seit Jahren nicht mehr benutzen", so der Hausherr. Die sechs Wohnungen über dem öffentlich zugänglichen Teil des Hauses, das von Marktplatz und der Höllstraße zugänglich ist, werden immer dann erneuert, wenn es die Wohnsituation in den kommenden Jahren zulässt.

Auch mit den aktuellen Arbeiten hatte man gewartet, bis eine der Wohnungen über dem Gemeindesaal frei wurde, wie Michael Hauser jetzt gegenüber dem SÜDKURIER erläuterte.

Der Saal bekommt vollwertige Küche

Künftig wird der Saal nicht nur in neuem Glanz erscheinen, sondern auch der Ausgabebereich für Speisen und die Sanitärbereiche sollen erneuert werden. Dadurch erhält der Saal eine vollwertige Küche. "Das war einfach nicht mehr zeitgemäß", so der in den nächsten Wochen scheidende Münsterpfarrer.

Eines der Schmuckstücke im Saal wird nicht mehr erhalten bleiben. Die handwerklich aufwändige Schallschutzdecke aus Gips wird durch eine moderne Plattenkonstruktion ersetzt. "So etwas könnten wir uns heute nicht mehr leisten", erklärte Hauser.

Mehr Barrierefreiheit

Zudem wird der öffentliche Teil des Gebäudes barrierefrei. Dazu erhält der Gemeindesaal unter anderem ein behindertengerechtes WC. Die Kosten belaufen sich laut Hauser auf insgesamt rund 948 000 Euro, die zum Teil von der Erzdiözese Freiburg sowie von der Kirchengemeinde Radolfzell getragen werden. Ferner hofft man noch auf einen Zuschuss der Stadt.

