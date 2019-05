Nina Breimaier hat einen Wunsch: Die Vorsitzende des Präventionsrates hoffe, dass sich das Friedensfest fest im Terminkalender der Stadt etabliere. Auch in diesem Jahr wird am 8. Mai um 15 Uhr im Stadtgarten dem Ende des Zweiten Weltkrieges gedacht. Der Präventionsrat der Stadt veranstaltet in Kooperation mit dem Bürgerbündnis Radolfzell für Demokratie (BRD) dort wieder das Friedensfest anlässlich dieses geschichtsträchtigen Tages. „Es soll ein Zeichen für Frieden und Demokratie gesetzt werden. Dabei werden spielerische Elemente und thematische Angebote kombiniert“, sagt Breimaier.

Radolfzell: bunt, offen, weltfreundlich

Im Stadtgarten kommen verschiedene Akteure zusammen, um Bürger jeden Alters zu informieren sowie zum Spielen und Malen einzuladen. Alles friedlich, alles ohne politische Parolen. „Wir interpretieren den 8. Mai als einen Tag des Friedens“, so Nina Breimaier. Sie finde es gut, dass sich Radolfzell an diesem Tag so präsentiere, wie es ist: bunt, offen, weltfreundlich. Mit dem Friedensfest sei es ihrer Einschätzung nach gelungen, den vielen Radolfzeller Bürgern eine Plattform zu bieten, die sich im Ehrenamt und in Vereinen für den Frieden einsetzen.

Neben den Mitgliedern des Präventionsrates und des BRD werden auch die Abteilung Stadtgeschichte, der Alevitische Kulturverein, das Café Connect, der Jugendgemeinderat, das Lollipop, Terre des hommes und das regionale Demokratiezentrum Konstanz am Friedensfest teilnehmen. Gefördert wird es im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.

Weitere Kundgebung angemeldet

Neu ist der Veranstaltungsort: So habe man sich in diesem Jahr dazu entschlossen, das Friedensfest im Stadtgarten zu veranstalten, weil zeitgleich eine weitere Veranstaltung am Luisenplatz angemeldet wurde. Wie die städtische Pressestelle auf Nachfrage bestätigte, liege eine Anmeldung einer Einzelperson zum Thema „Neonazistrukturen, Repression gegenüber Antifaschist*innen und Geschichtsrevisionismus in Radolfzell„ auf dem Luisenplatz im Zeitraum 14 bis 20 Uhr vor. Ein Blick auf die Facebook-Seite des Offenen Antifaschistischen Treffens Konstanz verrät indes, dass die antifaschistische Gruppierung eine Kundgebung in Radolfzell plant. Dort wird auf eine Kundgebung um 14 Uhr auf dem Luisenplatz eingeladen.

Wie Breimaier weiter mitteilt, werde das Friedensfest 2020 voraussichtlich wieder auf dem Luisenplatz stattfinden.