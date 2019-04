Rund 200 Schüler und einige Erwachsene haben sich zur zweiten "Fridays for Future"-Kundgebung in Radolfzell versammelt, um ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen. Auch Vertreter der „Partei“ und Protestler aus anderen Orten wie zum Beispiel Kreuzlingen waren zur Unterstützung erschienen. Den Beginn der Veranstaltung hatte das aus Radolfzeller Schülern bestehende Organisationsteam bewusst erst auf 14 Uhr gesetzt, weil der Unterricht an den Schulen zu dieser Zeit bereits vorbei war. Hiermit sollte verdeutlicht werden, dass es den Teilnehmern nicht um Schuleschwänzen, sondern um den Einsatz für die Umwelt ging.

Bild: Marinovic, Laura Bild: Marinovic, Laura Bild: Marinovic, Laura Bild: Marinovic, Laura Bild: Marinovic, Laura Bild: Marinovic, Laura

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein