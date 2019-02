Die Radolfzeller Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler will sich für die Einrichtung eines Kommunalen Ordnungsdienstes einsetzen. Das ist das Ergebnis einer Diskussionsveranstaltung vom vergangenen Mittwochabend mit dem Leiter des Polizeireviers Radolfzell, Willi Streit. Den Vorwurf, die Polizei sei im öffentlichen Raum zu wenig präsent, konnte er nur teilweise entkräften. Die Personalnot bei der Polizei trage dazu bei, dass manche Ordnungswidrigkeiten nicht ausreichend kontrolliert werden könnten. „Mit dem Personal, das wir aktuell haben, können wir vieles nicht bewerkstelligen. Vor allem Präventionsarbeit und Fußstreifen kommen da zu kurz“, räumte er ein. Den Einsatz eines Kommunalen Ordnungsdienstes würde Streit daher begrüßen, nachdem die Polizei in Konstanz damit bereits gute Erfahrungen gesammelt habe.

„Die erlebte und die gefühlte Sicherheit nimmt ab“, stellte Walter Hiller fest, der Vorsitzende der Freien Wähler in Radolfzell. Als „Brennpunkte“ nannte er etwa die Uferpromenade, den Bahnhof und die Unterführung, den Luisenplatz und den Stadtgarten. Immer wieder komme es dort zu Müllablagerungen und Lärmbelästigungen, wodurch ein „Gefühl der Unsicherheit“ verstärkt werde. Durch mehr öffentliche Präsenz der Polizei, glaubt Hiller, könne solchen Problemen entgegengewirkt werden.

Tatsächlich hätten zwischen 2015 und 2017 Sachbeschädigungen und Rauschgiftdelikte zugenommen, bestätigte Streit. Allerdings seien im selben Zeitraum die Wohnungseinbrüche von 70 auf 17 zurückgegangen. Auch bei Diebstählen und Körperverletzungen seien die Zahlen weiterhin rückläufig, so Streit. „Uns beschäftigt derzeit aber eine wachsende Gewaltbereitschaft gegenüber Polizeibeamten und anderen Einsatzkräften. Im Jahr 2016 hatten wir allein in Radolfzell 27 Angriffe auf Polizisten“, sagte er.

Unter den knapp 30 Anwesenden meldeten sich während der Diskussion auch mehrere Frauen, die beklagten, sich besonders nachts und in den Abendstunden im Stadtgebiet nicht sicher zu fühlen. Objektiv gebe es dafür jedoch keinen Grund, betonte Streit. „Radolfzell ist eine sehr sichere Stadt. Trotzdem gehen die subjektive Wahrnehmung und die tatsächlichen Zahlen auseinander. Da muss man auch über Maßnahmen wie die Ausleuchtung dunkler Ecken nachdenken, das bringt schon sehr viel.“, sagte Streit. Auch seit der Stadtgarten als einer der früheren „Problempflaster“ nachts geschlossen werde, habe sich die Situation dort stark verbessert.

Solche Maßnahmen begrüßte die Mehrheit der Anwesenden und die Freien Wähler wollen die Einrichtung eines Kommunalen Ordnungsdiensts und verbesserte Beleuchtungen nun in den Gemeinderat tragen. Auch Oberbürgermeister Martin Staab, der gegen Ende der Veranstaltung dazustieß, wiederholte seine Unterstützung für einen solchen Ordnungsdienst. Diese Diskussion müsse nun in der Öffentlichkeit und im Gemeinderat fortgeführt werden, betonte Walter Hiller.

Ordnungsdienst

In vielen deutschen Städten und Kreisen gibt es einen Kommunalen Ordnungsdienst, der Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wahrnimmt. In der Regel ist das die Verfolgung von Ruhestörungen, Belästigungen der Allgemeinheit oder anderer Ordnungswidrigkeiten, die in die Zuständigkeit der Städte und Kreise fällt. Für die Arbeit im Ordnungsdienst ist in Baden-Württemberg eine einheitliche Ausbildung notwendig. Entsprechend haben Ordnungsbedienstete auch mehr Befugnisse und dürfen bestimmte Maßnahmen unter Zwang durchsetzen und teilweise sogar Gewalt gegen Personen einsetzen. In vielen Kommunen gibt es auch gemeinsame Streifen mit der Polizei. (rho)