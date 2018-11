von Petra Reichle

Die Narrizella-Weibsbilder ließen es beim Start in die fünfte Jahreszeit krachen, egal ob in der Bütt, beim Tanz oder bei einer Gesangseinlage. Bei der Matinee am 11.11. um 11.11 Uhr im Milchwerk gehörte die Bühne den Frauen, und Narrenpräsident Martin Schäuble musste nach einem dreifachen "Narri Narro" die Bühne schnellstens wieder räumen. Schließlich waren Männer hier nur schmückendes Beiwerk der rassigen Sirenas-Tänzerinnen oder um die Zeller Mädle in der Bütt am Akkordeon zu begleiten.

Marina Aigeldinger sprach allen Bahnreisenden aus der Seele als sie bei "Sänk ju for träwelling wis deutsche Bahn" ihr Grauen teilte und von den Ansagerinnen Sandra Hain, Sina Gnauk und Julia Bierbach mit einem Lolli getröstet wurde. | Bild: Petra Reichle

Sina Gnauk legte mit ihren Neujahrsvorsätzen los. Wenn man beim Walken von Senioren mit Rollator überholt werde und wenn Oberschenkel und Bauchspeck kollidierten, gebe es nur eine Maßnahme – Sport! Stimmungsgarantin Jutta Graf strapazierte in ihrer Rolle als Rentnerin Frida die Lachmuskeln, als sie gemeinsam mit Antje Groll, Biggi Steinert und Loretta Brunner auf einem Rentnerbänkle an der Mole ihr Testament verfasste. Getreu dem Motto "Alte Wieber und die Enten soll man doch im See versenken" entschied sie sich für eine Seebestattung und hatte auch vom Begräbnis genauste Vorstellungen. Eine Prozession wie am Hausherrenfest soll es sein, wenn ihre Urne auf einer Kutsche zum See gebracht wird. Um die Genehmigung machte sich Frida keine Sorgen – die "zwei Ms", Narrenpräsident Martin Schäuble und Oberbürgermeister Martin Staab, sollen das an der Bar besprechen. Schließlich sei das nicht das erste Geschäft, das an der Bar abgemacht wird.

Radolfzell Bilder der Fastnachtseröffnung der Narrizella-Zunft Das könnte Sie auch interessieren

Marina Aigeldinger sorgte in der Bütt mit der Nummer "Sänk ju for träwelling wis deutsche Bahn" für so manchen Brüller. So sei doch das Reisen mit der deutschen Bahn ein Grauen. Vor allem wenn die Sitznachbarn in der Nase bohren, Zehnägel abknipsen, sich die Zähne putzen oder Wurstsalat mit den Fingern essen.

Tanzende Hansele umrahmten Elsa Santinho-Reiser bei ihrem Lied zur Radolfzeller Fastnacht "Jucke tut gut". | Bild: Petra Reichle

Als echte Zeller Mädle mit "Speck am Fidle und Busen vorne dran" gaben Carmen Aschinger und Ulrika Ruf singend ihre "G'schichte vum Johr" zum besten. Begleitet von Rudi Hartmann am Akkordeon ging es querbeet durch das Jahresgeschehen. Von der WM in Russland über das neue Kaufhaus in Singen kam es auch immer wieder nach Radolfzell. Mit der Konstanzer Straße, dem Stadtgarten oder der Mettnau-Themen gab es jede Menge zu besingen und das Publikum zeigte sich von dem rabenschwarzen Humor begeistert.

Gedanken um ein Rentnerschutzgesetz machte sich Marlies Reining in ihrer urkomischen Bütt und frohlockte, dass der Zahn der Zeit auch an den Männern nage. Frühere Schönlinge sähen heute aus wie Penner und nicht nur Martin Schäuble bekäme vom Alkohol rote Backen.

Die Tänzerinnen brachten mit ihrem mitreißenden Tanz und den Gesichtsmasken mit dem Bild von Narrenpräsident Martin Schäuble die Stimmung auf den Höhepunkt. | Bild: Petra Reichle

Elsa Santinho-Reiser präsentierte, begleitet von tanzenden Hansele, das Stück "Jucke tut gut" und sorgte mit Zeilen wie "Ich liebe die Zeller Fastnacht" für den nächsten Fastnachtsohrwurm. Nicht nur die Gesangseinlage, auch die Tänze waren bei den Weibsbildern auf höchstem Niveau – egal ob im Stile der 1920er-Jahre oder beim Wasserballett bei "Ein Tag am See". Die Sirenas brachten bei ihrer Tanzeinlage "Burlesque der Narren" das Milchwerk zum Toben. Bewacht von zwei Bodyguards führten sie einen schmissigen Tanz vor. Höhepunkt waren zum Schluss ihre Gesichtsmasken mit dem Bild von Martin Schäuble. Kein Wunder, dass ihn nur die Bodyguards davon abhalten konnten, die Bühne zu stürmen.

Mitwirkende Moderatorinnen: Sandra Hain, Sina Gnauk, Julia Bierbach. Es tanzten: Ines Ende, Christine Schirowski, Vera Huber, Sabine Wieland, Heike Burkhard, Sabrina Volk, Petra Blender, Janina Ruh, Sabrina Emhardt, Sina Hoier, Corinna Preuß, Lilith Steinhilber, Sandra Streicher, Ann Class, Antje Sievert, Melanie Dressnandt, Michèle Kleiber. Die Lachmuskeln strapazierten Sina Gnauk, Jutta Graf, Antje Groll, Biggi Steinert, Loretta Brunner, Marina Aigeldinger, Carmen Aschinger, Ulrika Ruf, Marlies Reining. Elsa Santinho-Reiser sang.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein