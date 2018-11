von Natalie Reiser

Die Sterne ziehen seit undenklichen Zeiten geregelt ihre Bahnen. Auf der Erde geht es turbulenter, ungeordneter zu. Menschen leben, bauen auf, zerstören – trotz allem sind sie liebenswert. Um diesen Kern hat Theaterpädagogin Tanja Jäckel das Stück "Sternenhimmel – in geheimer Mission" entwickelt und in nur acht Wochen mit Kindern der Tegginger Grundschule auf die Bühne gebracht.

Die kleinen Schauspieler konnten im Kinderkulturzentrum Lollipop + einen großen Erfolg mit einer zauberhaften Geschichte feiern. Viel Applaus gab es bei der Vormittagsvorstellung von Mitschülern und Lehrern und am Nachmittag von Eltern und Freunden.

Aufführungen im Lollipop +

Im Rahmen der Kinder-Theatertage war in diesem Jahr zum zweiten Mal geplant, Kindern nicht nur einen Theaterbesuch zu ermöglichen, sondern sie selbst in den Mittelpunkt zu rücken, erklärt Projektleiter Ibrahim Güler. 13 Kinder aus den vierten Klassen der Tegginger Grundschule wollten ausprobieren, wie es sich anfühlt, selbst auf den Brettern zu stehen, die die Welt bedeuten.

Die Schüler der Tegginger Schule setzen ernste Mienen auf bei der Aufführung ihres Theaterstücks "Sternenhimmel – in geheimer Mission". Denn die Sterne sind nicht sehr glücklich über die Ankunft der menschlichen Forscher in den himmlischen Sphären. Bild: Natalie Reiser

Einmal die Woche nach der Schule waren Proben angesetzt, vor der Aufführung zusätzlich zwei Wochenendproben, erzählt Jäckel, die am Konstanzer Theater mit Kindern arbeitet. Zunächst wollte sie sehen, wo die Stärken der Kinder liegen. Keine leichte Aufgabe, meint die Pädagogin im Rückblick. Die Kinder hätten ganz unterschiedliche Stärken mitgebracht. "Aber Bewegung ging bei allen gut", stellte sie fest. So ist ein Stück mit viel Pantomime und Situationskomik entstanden.

Kinder erfahren Theater besonders intensiv

Ein Stück, in dem es keine Hauptrollen gibt. Alle sind ebenbürtig. "Ich wollte Gemeinschaft herstellen", erklärt Jäckel. Gemeinsam mit den Kindern hat sie das Stück entwickelt. Eine Geschichte wissensdurstiger Forscher, die sich aus verschiedenen Gründen aufmachen, das Weltall zu erkunden. Der eine, weil er meint, er sei der Beste, der andere möchte den größten Saturnmond finden, wieder anderen ist es auf der Erde zu langweilig. Immer diese strengen Lehrer und all die Hausaufgaben.

Vielleicht wartet im All ein besseres Leben, so hoffen sie. Oder vielleicht ist das All voller kuscheliger Bärchen, träumt ein Forschermädchen.

Sehnsucht nach Blumenwiesen und Gummibärchen

Nichts von alledem treffen sie an. Streng getaktet, in Trippelschrittchen bewegen sich die Allbewohner und putzen nummerierte Sterne monoton in festgelegter Abfolge. Die Erdenmonster mit ihrem Gequassel, ihren Wünschen und Träumen sind ihnen ein Graus. Und dass sie sich immerzu anfassen, ist das Schlimmste von allem. Enttäuscht geben die Erdlinge nach einer Weile auf. Außerdem sehnen sie sich nach bunten Blumenwiesen, lauem Wind und Gummibärchen.

Doch ganz ohne Wirkung bleibt der Besuch nicht. In letzter Minute geben die himmlischen Geister sich einen Ruck und stoßen zur Kuschelparty der Erdbewohner dazu.

Fast jede Szene ein Lacherfolg

Tanja Jäckel ist es in der kurzen Zeit gelungen, die Kinder tatsächlich Theater spielen zu lassen. Konzentriert stellen sie verschiedene Charaktere dar. Durch ihre Mimik wird beinahe jede Szene zu einem Lacherfolg. "Das hatte ich gar nicht so geplant", erzählt Jäckel nach der Aufführung selbst erstaunt. Nun seien die Kinder so miteinander vertraut, dass es eigentlich erst richtig losgehen würde, meint die Pädagogin. Ihr schwebe schon eine Fortsetzung vor.

Theatertage im Lollipop Die Aktion: Die 27. Radolfzeller Kinder-Theatertage im Kinderkulturzentrum Lollipop + wurden mit dem Stück "Sternenhimmel – in geheimer Mission" abgeschlossen. Die Theaterpädagogin Tanja Jäckel entwickelte das Stück. 13 Schülern der vierten Klassen der Tegginger Grundschule führten es auf. Die Messmer-Stiftung unterstützte die Aufführung finanziell. Zum zweiten Mal standen damit Schüler bei den Theatertagen selbst auf der Bühne.

Die 27. Radolfzeller Kinder-Theatertage im Kinderkulturzentrum Lollipop + wurden mit dem Stück "Sternenhimmel – in geheimer Mission" abgeschlossen. Die Theaterpädagogin Tanja Jäckel entwickelte das Stück. 13 Schülern der vierten Klassen der Tegginger Grundschule führten es auf. Die Messmer-Stiftung unterstützte die Aufführung finanziell. Zum zweiten Mal standen damit Schüler bei den Theatertagen selbst auf der Bühne. Die Organisatoren: Die Theatertage werden von der Stadt Radolfzell alljährlich im November in Zusammenarbeit mit der Terre des Hommes-Gruppe Radolfzell organisiert. (rei)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein