Radolfzell Förderverein zieht Bilanz: 47 000 für den Musikschul-Nachwuchs

Der Radolfzeller Musikschul-Förderverein vergab 2017 Zuschüsse in Höhe von 47 000 Euro. Das meiste davon war für eine China-Reise.

Radolfzell – Die Musikschule Radolfzell ist eine eigenständige Bildungsstätte und wird sowohl mit öffentlichen Mitteln wie auch von dessen Förderkreis unterstützt. Für das vergangene Geschäftsjahr bilanzierte der Verein einen Zuschuss an Schule und Musiker in Höhe von fast 47 000 Euro. Die Leiterin des Fachbereichs Kultur, Angelique Tracik, übermittelte in der Hauptversammlung des Förderkreises den Dank der städtischen Verwaltung: Oberbürgermeister Martin Staab und Bürgermeisterin Monika Laule schätzen die Arbeit des Fördervereins sehr.

2017 schoss der Förderverein fast 1500 Euro für den Unterricht in der Musikschule zu. Er unterstützte drei Musikschüler und den Workshop der Flüchtlingsklasse mit Fördergeldern. Der Verein vergab für den Wettbewerb "Jugend musiziert" Preisgelder in Höhe von 490 Euro und gab für die Wartung und die Reparatur des Flügels und des Klaviers rund 3400 Euro aus. Die größte Einzelförderung erhielt das Jugendblasorchester für seine Reise nach China in Höhe von 38 350 Euro. Dieser immensen Ausgabe standen Einnahmen zweckgebundener Spenden in Höhe von 29 200 Euro entgegen.

Der Verein finanziert sich durch private Spenden und den Jahresbeiträgen seiner 153 Mitglieder wie durch Spenden aus den Benefiz-Konzerten der Lehrer und dem Ensemble der Musikschule wie auch mit Einnahmen aus der Vermietung von Instrumenten und der Instrumenten-Börse. Bei der jüngsten Börse sei der Kreis von Interessenten fast überrannt worden, freute sich der Vorsitzende Richard Christ: Der Verein kam mit der Annahme von Instrumenten kaum hinterher und erweiterte im Zunfthaus der Narrizella die Verkaufsfläche während der Veranstaltung "Musik auf der Gass".

Seit Bestehen des Vereins konnten für die Musikschule Instrumente im Wert von 116 000 Euro angeschafft werden, 2017 zum Beispiel eine Bassquerflöte und ein Kinderwaldhorn. Und wer den besonderen Klang des Marimbaphons genießen möchte, der kann ihn am Sonntag, 25. März, beim Frühjahrskonzert erleben, verspricht Richard Christ.