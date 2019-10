Die Villa Windschief in privater Hand? – Das können sich viele Bürger in Radolfzell nicht vorstellen. Während die Stadtverwaltung den Verkauf des Kulturdenkmals Villa Windschief im „Grienen Winkel“ in der Seestraße plant, sammelt der Förderverein Museum und Stadtgeschichte Radolfzell Unterschriften, um dieses Ansinnen zu verhindern.

Fast 1800 Menschen haben die Aktion unterstützt

Wie der Förderverein jetzt mitteilt, haben der Präsident des Fördervereins Stadtrat Reinhard Rabanser und der Vorsitzende Rolf Gretsch eine erste Sammlung der Unterschriftenlisten an die Stadtverwaltung übergeben. Nach der Zählung des Vereins bekräftigen 1794 Mitbürger mit ihrer Unterschrift die Erwartung an den Gemeinderat, dem Vorschlag zum Verkauf des Hauses Villa Windschief keinesfalls zuzustimmen. Die Stadt Radolfzell hat die Villa Windschief zum Verkauf ausgeschrieben, der Verkehrswert wird mit 350.000 Euro beziffert.

Gebäude steht seit dem Mittelalter

Der Förderverein Museum und Stadtgeschichte weist noch einmal darauf hin, dass das unter Denkmalschutz stehende Gebäude ein einzigartiges Zeugnis für das sich im späten Mittelalter dort entwickelnde Fischer- und Handwerkerviertel sei. Der Förderverein befürchtet, „dass bei einer Privatisierung die bisherige Nutzung trotz aller vertraglichen Ausgestaltungmöglichkeiten mittelfristig nicht zu gewährleisten ist“.

Lokal ist bei älteren Radolfzellern sehr beliebt

Viele ältere Besucher der Villa Windschief schätzten das öffentliche Lokal als behagliche Begegnungsmöglichkeit. Sie wünschten sich, diesen bestehenden Treffpunkt für Senioren nicht nur beizubehalten, sondern zu fördern, so der Förderverein. Aktuell dient die Villa Windschief als Restaurant für die Seniorenwohnanlage am Stadtgarten, steht aber auch anderen Gästen offen. Nach Angaben des Fördervereins Museum und Stadtgeschichte beträgt die Jahresmiete etwa 6000 Euro im Jahr, die Stadt müsse aber 20.000 Euro für den Unterhalt aufwenden.

Meinung Die Villa Windschief gehört allen von Georg Becker Das könnte Sie auch interessieren

Der Förderverein Museum und Stadtgeschichte erklärt: „Die Übergabe der bisher gesammelten Unterschriften ist nicht das Ende unseres Engagements für die Villa Windschief.“ Weitere Aktionen seien geplant.