Mitglieder des Filmclubs Singen-Radolfzell sind jüngst nach Schorndorf-Winterbach zum Landeswettbewerb Videografika gereist, um sich dort mit den besten nicht kommerziellen Filmern des Landes zu messen. 36 Filme hatten sich für diesen Wettbewerb qualifiziert. Der Qualifikation gingen Regionalwettbewerbe voraus. Nur die von den regionalen Jurys gemeldeten Filme durften bei der Videografika teilnehmen. Dazu gehörten sieben Filmproduktionen des Filmclubs Singen-Radolfzell.

Die Film-Autoren zeigten laut Pressemitteilung des Filmclubs ein breit gefächertes Spektrum, das von der Reportage über Reise-, Tier-, Trick- und Spielfilm bis hin zur Dokumentation reichte. Somit sei ein abwechslungsreiches und spannendes Programm geboten worden.

Laut Pressemitteilung gab es Bronze für: „Die Brücke“ von Helmut Krämer, der die historische und die nach dem Bosnien-Krieg wieder aufgebaute Brücke in Mostar zeigt. „Des Emirs neue Moschee“ von Guido Moriell zeigt die Moschee des Scheichs Zayid in Abu Dhabi. „Hegau 24“ von Werner Duffner vermittelt Eindrücke der 24-Stunden-Wanderung im Hegau. „Türen am Berg“ von Günter Köhler handelt von einer Kunstausstellung am grünen Ring in Lech am Arlberg.

Silber erhielten: David Gräber für „Keine Experimente“, ein fiktionaler Film mit vier Personen, die sich mit Bomben-Bau beschäftigen, dann aber doch aufgeben. Erich und Christl Herold zeigen mit „Stromboli“ eindrückliche Bilder der Vulkaninsel Stromboli, deren gleichnamiger Vulkan ständig aktiv ist. Gold gab es für „Cattleya“ von David Gräber. Er hat die Jury mit seiner Fiktion, bei der es um die Beziehung von zwei Schwestern geht, einstimmig überzeugt.

Filmen ist laut Filmclub nicht nur ein schönes, sondern auch ein nachhaltiges Hobby. Die Filmer setzten sich mit regionalen bis weltweiten Themen und Erlebnissen auseinander und würden das „Jetzt und Heute“ bewahren. Hobby-Filmer seien jederzeit willkommen, sich mit Gleichgesinnten im Verein zu treffen, um über Film-Bearbeitung, Technik und mehr zu diskutieren. Treffpunkt ist jeden Dienstag, 19:30 Uhr im Clublokal in Singen, Hadwigstr. 19.