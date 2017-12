Radolfzell Feuerwehrleute sind jederzeit auf einen Einsatz vorbereitet

Mittels eines kleinen, Pieper genannten Gerätes können Feuerwehrleute rund um die Uhr zu einem Einsatz gerufen werden. Auch Weihnachten und Silvester machen da keine Ausnahme.

Wenn es brennt, gilt es rasch die 112 anzurufen, um die Feuerwehr zu alarmieren. Doch klappt das eigentlich auch an Feiertagen oder dem Jahreswechsel? Warum und wie das funktioniert, verrät unsere Kleinserie, die Beispiele für Berufsfelder zeigt, in denen auch an Feiertagen gearbeitet werden muss.

Im Gespräch mit Kommandant Helmut Richter, der der Feuerwehr Radolfzell vorsteht, werden deren Arbeitsvorgänge deutlich. Zunächst einmal möchte der Kommandant eine weit verbreitete Annahme aus der Welt schaffen: „Es ist ein Irrglaube, dass wir immer besetzt sind. Wir haben ganz normale Arbeitszeiten von neun bis 16 Uhr“, erklärt er. Gemeint ist damit ein kleiner Stamm von Personen, die hauptamtlich bei der Stadt Radolfzell angestellt sind, um die Feuerwehr zu organisieren. Dabei handelt es sich einschließlich Helmut Richter um fünf Personen. Die meisten Feuerwehrleute sind Ehrenamtliche. Als solche sind sie in der Regel berufstätig und werden nur dann alarmiert, wenn die Situation es tatsächlich erfordert.

Je nach Ereignis werden dazu sogenannte Alarmierungsschleifen automatisch von der Rettungsleitstelle im DRK-Gebäude in Gang gesetzt, wo der Notruf eingeht. Grundsätzlich werden doppelt so viele Feuerwehrleute alarmiert wie tatsächlich benötigt werden, weil in der Regel zwischen 30 und 70 Prozent der freiwilligen Helfer tatsächlich kommen können. Das wird auch über die weihnachtlichen Feiertage und den Jahreswechsel so sein. „Das ist das Gleiche wie im ganzen Jahr“, erklärt Helmut Richter den Sachverhalt.

In den vergangenen zwei Jahren sind die Weihnachtstage und Silvester recht ruhig verlaufen. Aber aus eigener Erfahrung weiß der Kommandant, dass man auch in seiner Freizeit an solchen Tagen immer wieder einmal daran denkt, dass eine Alarmierung erfolgen kann. Das Signal für einen Einsatz erhalten alle Feuerwehrleute über ein Pieper, den sie immer mit sich führen. Insofern sind die Kräfte der Feuerwehr rund um die Uhr auf Abruf für den Einsatz bereit.