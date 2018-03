Radolfzell Feuer greift von Schubkarre auf Gebäude über

Die Polizei ermittelt nach dem Brand beim Behördenzentrum in Radolfzell wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Die Polizei ermittelt wegen des Löscheinsatzes der Feuerwehr am Freitagabend am Behördenzentrum in Radolfzell wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Freitag um 21.10 Uhr in der Rettungsleitstelle ein Brand am Behördenzentrum in der Otto-Blesch-Straße in Radolfzell gemeldet. Aus bisher ungeklärter Ursache sei eine mit Müll beladene Schubkarre in Brand geraten. Der Brand habe auf das angrenzende Nebengebäude übergegriffen. Dort entzündeten sich verschiedene Gegenstände, die im Inneren des Gebäudes gelagert wurden.

Die Feuerwehr Radolfzell löschte den Brand. Nach Angaben der Polizei könne der entstandene Schaden noch nicht beziffert werden. Laut Zeugen sei die mit Abfall beladene Schubkarre schon seit mehreren Wochen vor dem Nebengebäude des Behördenzentrums gestanden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts auf Brandstiftung. Zeugenhinweise werden auf dem Polizeirevier Radolfzell unter Telefon (0 77 32) 95 06 60 entgegengenommen.