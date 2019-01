von sk

Wegen des Verdachts der Nötigung und Beleidigung muss sich ein Ferrari-Fahrer verantworten, der am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der B33 in Richtung Konstanz unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, näherte sich der Mann mit seinem Fahrzeug einer auf der linken Fahrspur mehrere Lkw überholenden Zivilstreife. Dabei ging es ihm offenbar nicht schnell genug er und machte dies durch mehrfaches Lichthupen und dichtes Auffahren deutlich. Anschließend wechselte er auf die rechte Fahrspur in die Lücke von zwei dort fahrenden Lastwagen, zeigte bei der Vorbeifahrt den Beamten den ausgestreckten Mittelfinger, um unmittelbar vor ihren wieder auf die linke Fahrspur zu wechseln und in Richtung Konstanz davonzufahren. Wie sich bei der späteren Kontrolle herausstellte, wohnt dieser nicht im Bundesgebiet und er musste daher eine vierstellige Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Polizei Konstanz bittet Zeugen, die das Verkehrsverhalten des Fahrers ebenfalls mitbekommen haben, sich unter der Nummer (0 75 31) 99 50 zu melden.