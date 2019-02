Die Debatte um den Nachtragshaushalt 2019 der Stadt Radolfzell lässt sich in zwei Sätzen von je zwei Rednern zusammenfassen. Walter Hiller von den Freien Wählern begann seinen Beitrag mit dem Satz: "Ich kann es kurz machen." Kurz ist relativ, Beratung und Abstimmung dauerten fünfeinhalb Stunden. Oberbürgermeister Martin Staab charakterisierte den allgegenwärtigen Gestaltungswillen der Stadträte mit einer formalen Frage am Ende der Abstimmungen: "Vermisst noch jemand seinen Antrag?" Eine berechtigte Frage, den alle fünf Fraktionen brachten Wünsche und Anträge ein, die den OB wiederholt seufzen ließen: "Ich mahne noch einmal an, dass wir auf realistische Haushaltsansätze achten sollten."

Mehr Steuern, weniger Projekte

Was ist realistisch, was ist erreichbar, was muss unbedingt gemacht werden? Auch da fanden die Redner der fünf Fraktionen unterschiedliche Antworten und nicht immer eine Mehrheit. Einig waren sich alle: Doppelhaushalt ist gut, Nachtragshaushalt ist wichtig. Denn was Ende 2017 für die Jahre 2018 und 2019 geplant war, trifft nicht immer so ein. Mehr Steuern und weniger Projekte eröffnen Spielraum für neue Ideen, auch wenn das Verwaltung und OB nicht immer gerne sehen.

Handläufe fürs Strandbad

Je kleiner die Beträge, um so schneller ist der Erfolg. 20 000 Euro verlangte Dietmar Baumgartner als Sprecher der Freien Wähler zusätzlich für das Strandbad. Längere Wasserzugänge mit Handläufen wäre schön und feinere, begehbare Kieselsteine im Uferbereich auch. Genehmigt. Wem das nicht gefiel, war Bernhard Diehl (CDU): "Wir haben ein Luxusproblem, da geben wir doch lieber 1000 Euro für Badeschuhe aus."

Milchwerk-Themen sind geheim

Kann man so sehen, muss man aber nicht. Beim Strandbad ist die Mehrheit im Gemeinderat auf Zustimmung gepolt. Das gilt auch für das Milchwerk. Siegfried Lehmann forderte für die Freie Grüne Liste (FGL) noch in diesem Jahr 50 000 Euro einzustellen, die sanitären Anlagen im Radolfzeller Veranstaltungshaus hätten eine Verbesserung dringend nötig. OB Staab, der in seiner Neujahrsansprache noch öffentlich über die Zukunftsfähigkeit des Gebäudes Milchwerk spekulierte, sieht mittlerweile das Thema nicht mehr gern vor großem Publikum ausgebreitet. Er reagierte auf den FGL-Antrag leicht gereizt: "Ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Nichtöffentlichkeit eingehalten werden muss", rüffelte er Lehmann mit dem Hinweis auf vorangegangene Beratungen hinter verschlossenen Türen. Öffentlichkeit hin, Nichtöffentlichkeit her, das Milchwerk braucht ein funktionierendes WC, die 50 000 Euro sind eingestellt.

Planungsrate für die Grundschule

Etwas schwerer mit ihrer Überzeugungsarbeit tat sich Susann Göhler-Krekosch (SPD). Sie setzte sich für eine Erweiterung der Sonnenrainschule ein. Mit dem neuen Baugebiet in der Nordstadt würden dort mehr Grundschüler erwartet: "Wir haben in der Sonnenrainschule einen erhöhten Raumbedarf." Die Verwaltung zeigte sich zögerlich, Bürgermeisterin Monika Laule schlug vor: "Wir sollten zuerst die Sonnenrainschule, Teggingerschule und Hausherrenschule auf ihre Entwicklung überprüfen und wenn nötig, die Schulbezirke ändern." Doch auch hier fand sich schließlich eine Mehrheit, für die die Erweiterung der Sonnenrainschule eine Planungsrate von 100 000 Euro einzustellen.

Kommt eine Ersatzhalle nach Markelfingen

Wenn schon Geld da ist, dann bitte auch für die ausgebrannte Markolfhalle im Ortsteil Markelfingen. Lorenz Thum (CDU) beantragte, eine Planungsrate über 200 000 Euro einzustellen: "Falls der Fortschritt schneller geht, hätten wir etwas zu arbeiten." Das war mehrheitsfähig. Schwieriger wurde es beim Vorschlag der Freien Wähler. Sie wollen den Markelfingern bis zur Fertigstellung 150 000 Euro jährlich für Miete oder Kauf einer provisorisch nutzbaren Halle zur Verfügung stellen. "Wir wollen ein bisschen Druck aufbauen, damit etwas passiert", sagte Baumgartner. Ob es eine Leichtbauhalle zu diesem Preis überhaupt gibt? Und wo stellt man sie auf? Jetzt gibt es erst einmal einen Prüfauftrag für die Verwaltung und im Haushalt 150 000 Euro mit Sperrvermerk.

Mehr oder weniger zufrieden stimmten 22 Stadträte und der OB dem Nachtragshaushalt mit seinen 97 Millionen Euro Erträgen und 96 Millionen Euro Aufwendungen zu. Nur FGL-Stadtrat Thilo Sindlinger sprach sich gegen das Zahlenwerk aus. Weil die Stellenmehrung in der Verwaltung ausufernd sei.

Meinung Der Optimist im Gemeinderat Radolfzell von Georg Becker Das könnte Sie auch interessieren