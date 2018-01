Radolfzell Fasnacht auf einer Wellenlänge

Der Scheffelhofsaal platzte beim Frauenfrühschoppen der Narrizella aus allen Nähten. Von Jahr zu Jahr wird der Besucheransturm größer.

Radolfzell – Der Frauen-Frühschoppen der Narrizella hat etwas Besonderes. Es ist der gemütliche Rahmen in trauter Runde, ein Stück gewachsene Heimat und die Atmosphäre fasnächtlich-heimeliger Geborgenheit, die ihn auszeichnen. Im Publikum sitzen vorwiegend Frauen von Fasnachtsmännern – alle natürlich auf derselben Wellenlänge. Frauen, die vielleicht Pointen schneller verstehen als Männer. Frauen, die statt über platte Männer-Witze lieber über sich selbst lachen und über Fasnachtshumor, der Alltagsphänomene wie Wellness, das Abnehmen, Älterwerden oder die Partnersuche thematisiert.

Die Frauenpower in der Bütt startete mit Stimmungsgarantin Jutta Graf, die mit ihren traumatischen Sauna-Erlebnissen für Lacher sorgte. Mit den Engener Narrenzunftfrauen gab es auf moderne, ungewöhnliche und mimisch amüsante Art und Weise das Märchen "Aschenputtel" als Sketch zu erleben. Das Publikum lachte Tränen. Die "Markelfinger Strueli" von den Seifensiedern brachten mit einem Tanz als Parodie auf Mireille Mathieus Schlager "Akropolis adieu", einen schönen Hingucker auf die Bühne, der mit augezeichneter Mimik und Gestik ebenfalls die Lachmuskeln kräftig strapazierte. Spontan, pointenreich und gesanglich wie schauspielerisch großartig präsentierte sich Barbara Mauch mit ihren Erfahrungen in verschiedenen Dating-Portalen. So hatte man als Kontrapunkt zum handgemachten Konzept einen Profi eingekauft, der demnächst auch an der Konstanzer Fernsehfasnacht zu sehen sein wird. Die Lacher auf ihrer Seite hatten Sibylle Goertz, Manuela Hettich und Susanne Fessler mit ihrem Song "In jeder Frau steckt ein Stück Hefe". Und auch Marlies Reining mit ihrer frechen, ultimativen Bedienanleitung für den Fasnachtsmann kam bestens an. In Anlehnung an den PC gab sie Frauen von Männern, "die an die Fasnet gond" Tipps, etwa für die richtige Tonlage und wie Abstürze vermieden werden können. Mit ihrer Erkenntnis, dass Fasnacht durchaus auch ohne Männer Spaß machen kann, war sie einmal mehr auf Wellenlänge aller.