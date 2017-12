Radolfzell Familientreffen mit Anspruch: Naturschutztage vom 4. bis 7. Januar in Radolfzell

Vom 4. bis 7. Januar finden im Radolfzeller Milchwerk die Naturschutztage statt, die in diesem Jahr vom BUND organisiert werden. Am Freitag, 5. Januar, wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwartet

Radolfzell – Die Naturschutztage haben in Radolfzell eine so lange Tradition, dass sie den Ruf eines Familientreffens genießen. Will heißen: man kennt sich seit Jahren, auch die Ecken und Kanten, man freut sich aufeinander und tauscht sich intensiv aus. Eben diese Funktion soll die Tagung, so wünscht es sich Ralf Stolz, Landesgeschäftsführer des BUND, auch im Januar 2018 erfüllen.

Neben den üblichen Gästen leben die Naturschutztage aber auch von der Prominenz. Dieses Jahr kommt – wieder einmal – Ministerpräsident Winfried Kretschmann, ein gern gesehener Gast und bekennender Freund des Natur- und Klimaschutzes. Die Zeiten, in denen die Naturschützer Tage im Vorfeld damit verbrachten, Protestplakate zu entwerfen und sich mit Argumenten gegen einen geladenen Vertreter der Regierung zu wappnen, den sie nach seinem Auftritt entsprechend verbal attackierten, sind wohl endgültig vorbei. Ralf Stolz kann sich allerdings noch gut erinnern: "Da war zum Beispiel der Auftritt Günther Oettingers, der die Atomkraft verteidigte. Dazu haben wir eigens eine Protestveranstaltung organisiert." Kretschmann werde anders behandelt, er trete aber auch anders auf, "und es wäre schlimm, wenn man mit einem Grünen genauso umgehen müsste", sagt Stolz. Dennoch würden Kontroversen nicht vermieden. Als Kretschmann vor zwei Jahren bei den Naturschutztagen gewesen sei, habe es Buh-Rufe gegeben, als er seine zustimmende Haltung zum TTIP-Abkommen erläuterte. "Er stand damals zu seiner Meinung, das verschaffte ihm Respekt."

Dieses Jahr wird Kretschmann über Biodiversität sprechen, dabei sind kaum Kontroversen zu erwarten. Dennoch handele es sich um ein existentielles Thema, so Stolz, man denke etwa an das Bienensterben oder die Debatte um das Verbot des Pflanzenschutzmittels Glyphosat. Größer sei der Dissens zum Ministerpräsidenten beim Thema nachhaltige Mobilität, da Kretschmann sich stets mit der Erwartungshaltung konfrontiert sehe, die Automobilindustrie in Baden-Württemberg zu stützen. "Wir müssen aber mit weniger Fahrzeugen auskommen und andere Formen der Mobilität finden", ist Ralf Stolz überzeugt.

Organisatorisch steckt im Kommen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine kleine Herausforderung. Da Kretschmann am Freitag, 5. Januar, der erste Redner ist, werde die Halle vom Sicherheitsdienst abgesucht, bevor das Publikum sie betritt. Stolz rechnet aber damit, dass das Milchwerk ab 8.30 Uhr freigegeben werde. Ob es Taschenkontrollen geben werde, wisse er noch nicht. Bei der Organisation der Tagung greift der BUND auf erfahrenes Personal zurück. Etwa 20 Mitarbeiter der Hauptgeschäftsstelle seien eingebunden, aus Stuttgart kämen zehn weitere Personen. Außerdem unterstützen zehn ehrenamtliche Mitarbeiter der Konstanzer Geschäftsstelle das Team.

Zum Programm der Naturschutztage