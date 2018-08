von SK

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 21 Uhr in mindestens zwei Fällen ältere Menschen in Radolfzell angerufen und sich als Kriminalbeamter ausgegeben. Die Polizei warnt nun in ihrem Bericht davor, Fremden am Telefon seine Vermögenswerte zu offenbaren.

Darum ging es nämlich dem Anrufer, der seinen potenziellen Opfern erzählte, dass die Polizei zwei Einbrecher gefasst habe und dabei eine Liste mit nahezu 50 Namen gefunden habe. Auf dieser Liste würden auch die Angerufenen stehen. Die beiden betroffenen Senioren erkannten laut Polizei aber die Betrugsmasche, beendeten das Gespräch und informierten die tatsächliche Polizei.

