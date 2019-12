von Natalie Reiser

Stimmungsvoll und besinnlich, wie um einige Jahrzehnte zurückversetzt in stillere Zeiten, präsentierte das Friedrich-Hecker-Gymnasium sein Weihnachtskonzert. Etwa 400 Eltern und Besucher lauschten den mehrstimmigen Liedern und Konzertstücken, die die 170 Sänger und Instrumentalisten der Chöre und des Orchesters am Abend der ersten Aufführung darboten.

Marc Bornmann, stellvertretender Schulleiter, lud die Zuhörer auf eine „Entdeckungsreise in weihnachtliche Klangwelten“ ein, zu Weihnachtsliedern, Konzertstücken und Popsongs. Susanne Pantel, die den Unterstufenchor und das Orchester seit diesem Schuljahr leitet, legte einleitend den Schwerpunkt auf deutschsprachige Weihnachtslieder, die sanft vom Klavier begleitet wurden. So standen die hellen Stimmen der 60 Schüler des Unterstufenchors im Vordergrund. Anrührend sangen sie mehrstimmig „Ein Glockenton klingt durch die Nacht“ und fröhlich ließen sie das von Babette Dieterich und Peter Schindler geschriebene Weihnachtslied „Welch eine wundersame Nacht, möge Friede sein auf Erden“ erklingen.

Der Mittel- und Oberstufenchor und das Orchester zeigten sich variantenreich – mit besinnlichen Liedern, anspruchsvollen Konzertstücken und Gospels. | Bild: Natalie Reiser

Für die Band hatte der Musiklehrer und Bandleiter Phillip Fischer den Klassiker „Stille Nacht“ so arrangiert, dass beinahe sphärische Klänge die Aula des Schulhauses in besinnliche Stimmung tauchten.

Als Kontrast spielten die 24 Schüler der Band danach lebendig und rhythmisch prägnant vor einer wechselnd in rotes und grünes Licht getauchten Wand „Snow“ von den Red Hot Chili Peppers. Abschließend war das Publikum aufgefordert, „Stern über Bethlehem„ und „Engel auf den Feldern singen“ mitzusingen, was zunächst nur verhalten gelang. Der Refrain „Gloria in excelsis deo“ erklang schließlich laut und überzeugend. Für die Schüler gab es vor der Pause viel Applaus und auch Susanne Pantel strahlte nach dem gelungenen Einstieg.

Der Mittel- und Oberstufenchor und das Orchester bei ihrem Auftritt. | Bild: Natalie Reiser

Variantenreich gestaltete sich die zweite Hälfte des Konzerts. Der Mittel- und Oberstufenchor unter der Leitung von Katharina Pfütz zeigte, dass er schon einige Jahre Gesangserfahrung mitbringt. Auch der Einstieg zu diesem Konzertteil war sanft gewählt. Ein kleiner Teil des Chors betrat die Bühne und sang „Ich steh an deiner Krippen hier“. Besonders schön wirkten die klaren Sopranstimmen. Der Winter-Song erklang aus den Kehlen aller 63 Sänger.

Viel Applaus für Solisten

Viel Applaus erhielten die lebendigen, mehrstimmigen Stücke „Mary did you know“ und „Can you hear the angels“, in die mehrere Alt- und Sopransoli integriert waren. Passend zum Programm des Chors begann auch das Orchester, das nun ebenfalls von Susanne Pantel geleitet wird, mit einer ruhigen Pastorale, dem Weihnachtskonzert Opus 6, Nummer 8 von Arcangelo Corelli.

Es folgte die sehr anspruchsvolle Nussknacker-Suite für Orchester von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Sehr gelungen im Zusammenspiel erklang der Marsch. Zauberhaft schließlich hörte sich das letzte Stück des Orchesters an: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Die hohen Klavierakkorde klangen wie Glöckchen eines Schlittens, der durch eine weiße Schneelandschaft gleitet.

Der Klassiker darf nicht fehlen

Den Abschluss machte der Klassiker aller Weihnachts-Popsongs: „Last Christmas“ von George Michael. Das Publikum war nochmals zum Mitsingen aufgefordert. Doch nachdem der Song mehrstimmig und von Solisten und dem Chor abwechselnd vorgetragen worden war, beließen die Zuhörer es lieber beim Mitsummen.