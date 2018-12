von Michael Jahnke

Das Weihnachtsfest ist eine Angelegenheit, bei der das, was im Radolfzeller Münster gefeiert wird, eine große Beachtung in der Bevölkerung findet. Schon am Heiligabend zog es zahlreiche Besucher auf den Marktplatz, um sich von den Narrenmusikern mit weihnachtlichen Klängen auf die Festtage einstimmen zu lassen.

Seit elf Jahren besteigen die Musiker pünktlich um 14.45 Uhr den Aufgang zum Kirchturm – was mit den Instrumenten im Gepäck eine Herausforderung ist. Doch sie meisterten das ebenso wie Pfarradministrator Jörg Waldvogel und der Münsterchor, Kammerorchester sowie vier Solisten das feierliche Hochamt.

Neben den Narren singen die "Münstermücken"

In die Weihnachtsrituale des Heiligabends war am Montagnachmittag auch der Kinder- und Jugendchor eingebunden. Die „Münstermücken“, wie sie sich nennen, haben mit einem Krippenspiel das Wort Gottes Gestalt annehmen lassen. Unter der Leitung von Dagmar Peetz-Lohrer hatten sie sich wochenlang auf dieses Krippenspiel vorbereitet. Die "Münstermücken" sind eine musikalische Gruppe, die aus einer kleinen Schar singbegeisterter Jugendlichen der Münsterpfarrei hervorging. Mittlerweile beteiligen sich 25 aktive Sänger ab sieben Jahren.

Waldvogel erinnert an 2000 Jahre alte Botschaft

Dass seine Predigt zu Weihnachten eventuell genauere Beachtung finden wird, dessen war sich Jörg Waldvogel, Pfarradministrator und Leiter der acht Radolfzeller Pfarrgemeinden, bewusst. Bei der Vorbereitung auf die Weihnachtspredigt fiel ihm auf: Nur 100 Jahre alt ist das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“. Die Botschaft dahinter ist aber mehr als 2000 Jahre alt: In Bethlehem geboren hat Jesus Christus die Welt verändert.

Was verbindet die zeitliche Distanz und den heutigen Glauben? Waldvogel erinnerte an den Prolog des Johannes-Evangeliums. Es galt, den sprachlichen Text der Weihnachtsbotschaft in die heutige Zeit zu transportieren. Und das fiel gar nicht so schwer, wo überall Weihnachtliches erklingt. Alle Weihnachtslieder, Gebete und biblischen Zeichenhandlungen seien vor allem einem Zweck gewidmet: Dass das Wort Gottes in Person von Jesus Christus in die Welt käme.

Waldvogel ging auch auf den dänischen Denker Sören Kierkegaard ein. So sei man mit dem Weihnachtsfest gleichzeitig auch provoziert, den christlichen Glauben zu wagen und zu verinnerlichen, dass Gott in einem Kind Menschengestalt angenommen habe. Diesen Glauben, gelte es, mit Leben und Vertrauen für die Menschen, für unsere Gesellschaft, aufzufüllen.

Münsterkantor Andreas Jetter dirigiert während des Feierlichen Hochamtes den Münsterchor, das Kammerorchester und vier Solisten.

Musikalisch begleitet wurde das feierliche Hochamt vom Münsterchor mit der Messe in C-Dur op.169 von Josef Gabriel Rheinberger, unterstützt vom Kammerorchester und unter der Leitung des Münsterkantors Andreas Jetter (siehe Kasten).