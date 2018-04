Radolfzell Erneuter Anlauf für Kapuziner-Areal mit Ideenwettbewerb

Sobald die Seezugang-Entscheidung gefallen ist, soll ein Ideenwettbewerb für das Areal bis Güterhalle sowie Bahnkantine ausgeschrieben werden. Dafür braucht es laut OB Martin Staab aber auch klare Vorstellungen, damit sich der Abbruch des Investorenwettbewerbs im vergangenen Jahr nicht wiederholt.

Die Stadtverwaltung Radolfzell wagt einen erneuten Anlauf für die Entwicklung des Areals von der ehemaligen Postpakethalle bis zur ehemaligen Güterhalle und bereitet eine Ausschreibung für einen Ideenwettbewerb vor. Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik hat zugestimmt, dass der Wettbewerb für das Areal zwischen Kapuzinerweg und Friedrich-Werber-Straße ausgeschrieben werden soll, sobald die Entscheidung über den zentralen Seezugang vorliegt. Oberbürgermeister Martin Staab rechnet mit einer Seezugang-Entscheidung im Mai, wie er sagte. Er betonte aber in der Sitzung die Bedeutung von klaren Vorgaben: "Wir sollten definieren, was wir nicht wollen, sonst wird das ausgehen wie beim letzten Mal." Im Mai 2017 wurde ein Investorenwettbewerb abgebrochen (siehe Kasten).

Es gebe Investoren nicht wie Sand am Meer und der Ruf der Stadt Radolfzell leide, wenn ein Wettbewerb abgebrochen werde, sagte Staab. Nun liege es an den Fraktionen, bis zur Ausschreibung über Gestaltung und Nutzung des Areals zu sprechen. Walter Hiller (Freie Wähler) begrüßte die Erweiterung des Areals bis zur ehemaligen Güterhalle einschließlich Bahnkantine, wie er sagte. "Jetzt wird darüber hinaus gedacht." Das Gebiet müsse entwickelt werden und so finde man vielleicht eine Lösung. Die Kritik von Josef Klett (Freie Wähler), dass ihm das Areal nun zu groß sei, erwiderte Thomas Nöken als Leiter des Fachbereichs Stadtplanung und Baurecht damit, dass nach dem Wettbewerb auch verschiedene Abschnitte feststehen können.

Der einhelligen Zustimmung ging eine längere Diskussion voraus. Denn was auf dem Areal entstehen könnte, bleibt offen. "Es ist kein vorgegebenes Raumprogramm", erklärte Nöken. Man könne zwar bestimmte Tabus festlegen, doch mit einem Ideenwettbewerb erhoffe man sich gezielt neue Impulse und gehe dafür nochmal zwei Schritte zurück. Nöken schränkte ein: Mit den Ergebnissen werde man nicht gleich auf Investorensuche gehen können. Vielmehr könne man dann entscheiden, was realisierbar ist und in welche Richtung es geht. OB Staab ergänzte, dass bisher ein Einzelhandelskonzept der Favorit war, aber doch scheiterte. "Jetzt muss man es offen angehen, dann gibt es ein Ergebnis", sagte er. Eine Entwicklung hin zu mehr Dienstleistungen könne er sich gut vorstellen, Wohnungen direkt am Gleis dagegen weniger. Bewerbern sollen im Vorfeld darüber informiert werden, was bereits diskutiert wurde, und das in ihren Planungen berücksichtigen. "Wir sollten das möglichst schlank und rank durchführen", sagte Thilo Sindlinger (FGL). Der Wettbewerb soll mit einer Phase abgeschlossen und begrenzt offen sein, dafür wird mit Kosten von 150 000 Euro gerechnet.

Durch den Stadtentwicklungsplan gebe es bereits einige Vorgaben, wie Nöken erläuterte. Dieser Plan sieht laut Sitzungsvorlage vor, dass die Flächen zwei Bausteine des Schlüsselprojekts 7 für eine attraktive Einkaufsinnenstadt sind. Das legt fest, dass die Entwicklung eines Einkaufs- und Dienstleistungszentrum Kapuzinerweg bis 2020 entwickelt werden soll, ein Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort Güterhallen und Bahnkantine zwischen 2021 und 2025. Der Rahmenplan beinhalte laut Nöken beispielsweise schon eine Idee von Thilo Sindlinger (FGL), demzufolge eine Querung auf Höhe Scheffelhof als Planungselement aufgenommen werden sollte.

Weitere Ideen, die an diesem Abend eingingen: In Bahnhofsnähe seien laut Sindlinger erweiterte Öffnungszeiten möglich, das könne man als Alleinstellungsmerkmal nutzen. Nöken sagte zu, dass sie das prüfen werden. Hermann Leiz (CDU) plädierte dafür, die Nähe zur historischen Altstadt zu bedenken – das müsse schon zusammen passen. Laut Nöken sei das eine Selbstverständlichkeit. Doch OB Staab warnte erneut: "Es ist immer ein ganz subjektives Empfinden", was zur historischen Altstadt passe, daher sollten vorab Erwartungen geklärt werden.

Zur Vorgeschichte

Der Gemeinderat stimmte im Mai 2017 für einen Abbruch des Investorenwettbewerbs Quartier Kapuzinerweg, der im April 2016 begonnen worden war. Bis zum August hatten sich neun Investoren mit Konzepten beworben. Keiner der Entwürfe entspreche den Vorstellungen, hieß es damals als Begründung des Abbruchs. Richard Atkinson (FDP) bekräftigte in der aktuellen Ausschusssitzung: "Viele von uns waren abgeschreckt vom riesigen Block der Gebäude", man wolle keine Mauer vor der Stadt und auch nicht zu viel Verkehr. Ein Grund für den Abbruch war auch, dass sich mit einer möglichen Brücke als Seezugang auch die Rahmenbedingungen geändert hatten. Die FGL hatte daraufhin beantragt, einen städtebaulichen Ideenwettbewerb auszuloben.