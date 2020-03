Radolfzell vor 1 Stunde

Erneute rechtsradikale Schmierereien an der Unterführung in Böhringen

Unbekannte haben Hakenkreuze und andere rechtsradikale Symbole in Böhringen an Wände und die Unterführung geschmiert. Die Polizei sucht Zeugen, dass das soll in der Vergangenheit öfter vorgekommen sein.