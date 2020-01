Der Böhringer Friedhof wurde in der Nacht von Mittwoch, 8. Januar, auf Donnerstag, 9. Januar, erneut von Vandalen heimgesucht. Wie die Stadtverwaltung in einer Presseinformation mitteilte, haben Unbekannte mehrere Gräber verwüstet und auf dem gesamten Areal Müll verteilt. Bisher seien etwa ein dutzend Gräber bekannt, die mit Kerzenwachs beschmiert wurden, teilt die Stadtverwaltung mit. Zudem wurden einige Grablaternen zerstört, das Metallkreuz einer Grabstätte abgerissen sowie ein Holzkreuz entwendet.

Der Vorfall war nicht der erste dieser Art. Bereits Ende des vergangenen Jahres kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Auch damals seien nach Polizeiangaben mehrere Grabstätten verwüstet worden. Bei einem Grab wurde damals ein knapp 100 Zentimeter hohes massives Bronzekreuz zerbrochen und über den Außenzaun geworfen worden. Am benachbarten Grab wurden Blumen rausgerissen, später aber wieder eingesetzt. Damals ging die Polizei davon aus, dass die verwüsteten Gräber willkürlich ausgesucht wurden. Es handelte sich um Ruhestätten in einem Eckbereich des Friedhofs, der wohl nicht so gut einsehbar sei.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizei hat mit Hinblick der erneuten Randale auf dem Friedhof die Ermittlungen aufgenommen. Laut Presseinformation drohen den Tätern eine Anzeige wegen Diebstahles und Sachbeschädigung. Der Schaden, den die Täter angerichtet haben, können die Beamten indes noch nicht beziffern. Dafür kann die Polizei den Zeitraum der Tat genauer umschreiben: Die Verwüstung ereignete sich laut Polizeiangaben zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 14.15 Uhr.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Die Stadtverwaltung bittet darum, alle Schadensfälle und Hinweise, die zum Verursacher führen könnten, der örtlichen Polizei zu melden. Hinweise zur jüngsten Tat in Böhringen nimmt das Polizeirevier Radolfzell entgegen, Telefon (0 77 32) 95 06 60.