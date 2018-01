Radolfzell Erinnerung an Chefarzt Heinrich Schall

Erinnerung an Chefarzt Heinrich Schall

Der Mediziner leitete fast drei Jahrzehnte die Chirurgie am Krankenhaus Radolfzell

Vielen Radolfzellern hat er die Knochen gerichtet, nicht wenige haben sich bei schweren Operationen an den Bauchorganen ihm anvertraut: Heinrich Schall war fast drei Jahrzehnte das Gesicht des Krankenhauses Radolfzell, der promovierte Mediziner entsprach dem Vorzeigebild, das man sich in den Nachkriegsjahrzenten von einem Chefarzt machte: Pflichtbewusst, wenn es sein musste immer im Dienst und auf Augenhöhe mit den Patienten. Er konnte ihnen Dinge erklären, ohne viele Fremdwörter zu verwenden. Kurz vor Weihnachten ist der langjährige Chefarzt der Chirurgie am Krankenhaus Radolfzell im Alter von 90 Jahren gestorben.

Heinrich Schalls Vorgänger Ernst Dräger hat Heinrich Schall nach Radolfzell gelockt. Nach dem Studium in Tübingen, verschiedenen Stationen in Schleswig, München, Karlsruhe und wieder Tübingen entschloss sich der junge Chirurg, im Jahr 1964 als Oberarzt nach Radolfzell zu wechseln. "Mit dem Versprechen, hier etwas gestalten zu können", erinnert sich seine Frau Ute an diese Zeit. Im Jahr darauf verstarb Ernst Dräger und Bürgermeister Hermann Albrecht ernannte Heinrich Schall zum Chefarzt Chirurgie.

"Eine Entscheidung, die mein Mann nie bereut hat", sagt Ute Schall. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1992 sei er in dieser Aufgabe aufgegangen. Das habe auch an der vorbildlichen Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Oberarzt Helmut Schultz-Brauns gelegen. Sie seien aus der gleichen Tübinger Schule gekommen, "sie waren ein sehr gutes Team". Die Arbeit habe Heinrich Schall nie mit nach Hause gebracht, den Arztkittel habe er an der Türschwelle abgelegt und kaum ein Wort über die Arbeit verloren. Einzige Ausnahme seien Filme von Herzoperationen gewesen, die Schall selbst mit einer Super-Acht-Kamera aufgenommen hatte, erinnert sich sein Sohn Albrecht.

Nach der Pensionierung blieb Heinrich Schall als Präsident des Fördervereins Museum und Stadtgeschichte in der Öffentlichkeit der Stadt präsent. Dieses Amt hatte er noch im hohen Alter bis ins Jahr 2015 inne. Sein Interesse für Geschichte kam auch bei der 100-Jahr-Feier des Krankenhauses Radolfzell zur Geltung. Beim Festakt im Jahr 2006 hielt Schall einen vielbeachteten Vortrag unter dem Titel "Aus der Geschichte des Spitals und des Radolfzeller Medizinalwesens".

Privat galt Heinrich Schalls Leidenschaft dem Segeln. Als Student habe er einmal bei der Kieler Woche teilgenommen. Der überzeugte Schwabe mit dem Geburtsort Blaubeuren fand auf dem See den beruflichen Ausgleich. Er war Mitglied des Yachtclubs Radolfzell. Seine Boote, die er gesegelt hat, stehen als Modelle in der Glasvitrine – und an allen weht der Wimpel des Yachtclubs mit den badischen Farben Gelb und Rot. Noch mit 85 Jahren sei er zum Segeln gegangen, erst danach habe er sich die Touren auch aufgrund eines Nierenleidens nicht mehr zugetraut.

Heinrich Schall starb am 21. Dezember 2017, er hinterlässt seine Frau, fünf Kinder und neun Enkel.

Die Trauerfeier von Dr. Heinrich Schall ist am Freitag, 5. Januar, um 14 Uhr auf dem Waldfriedhof in Radolfzell

Chefarzt und Neubau

Heinrich Schall, geboren am 19. April 1927 in Blaubeuren, stammt aus einer Medizinerfamilie. Als er 1964 als Oberarzt nach Radolfzell kam und 1965 die Position des Chefarztes Chirurgie übernahm, geschah dies in einer großen Bauphase. Es wurden der Operationstrakt umgebaut sowie ein neuer Bettentrakt und Behandlungsbau errichtet. Über den beiden Operationssälen wurden zwei Kreissäle eingerichtet. Einweihung war am 13. Oktober 1973.