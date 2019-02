von Georg Lange

In welcher Reihenfolge sollen Kandidaten auf den Parteilisten für die Wahl zum Gemeinderat stehen? Sollen oben die aktuellen Mandatsträger platziert sein? Oder sollen Neulinge als Erste gesetzt werden, weil die alten Hasen des Politikgeschäfts ohnehin einen Bonus haben? „Eine absolute Gerechtigkeit bei der Nominierung für eine Kandidatur gibt es nicht“, bekennt Wahlleiter Franz Moser bei der Wahl der Gemeinderatskandidaten des CDU-Stadtverbandes am Tagungsort Seerose. Der Radolfzeller CDU-Verband entschied sich für eine alphabetisch geordnete Liste als die einfachste Möglichkeit. Von 150 Mitgliedern des CDU-Ortsverbandes kandidieren acht Frauen und 18 Männer für die Kommunalwahl am 26. Mai. Der Anteil der Frauen hat sich verdoppelt. Zehn von insgesamt Kandidaten treten zum ersten Mal bei einer Gemeinderatswahl an.

Besorgnis über politikmüde Bürger

Wahlleiter Moser ist ehemaliger Bürgermeister von Hilzingen und gehörte dem Kreistag 35 Jahre an. 25 Jahre lang war er Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag und Erster Stellvertreter des Landrates. Bei der Nominierung für den Gemeinderat war Moser für den ordnungsmäßigen Ablauf zuständig, der durch das Landeswahlgesetz festgelegt ist und durch Richtlinien der Partei flankiert wird.

Zum ersten Mal kandidiert Carmen Nöken als Stadträtin für den Radolfzeller Gemeinderat. Mit ihrem Engagement in der Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie ihrer stark ausgeprägten Meinung fiel sie innerhalb des CDU-Ortsverbandes auf und wurde von Parteimitgliedern über eine Kandidatur angesprochen. Carmen Nöken zeigt sich besorgt über Bürger, die politikmüde seien und zur AfD wechseln. Anstelle etwas zu tun, würden sie kontraproduktiv an die politische Geschichte herangehen. Nöken möchte zeigen, dass es anders geht und dass man etwas tun könne. Die gelernte Hochbau-Zeichnerin erlebte eine Politik, bei der über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden wurde. Sie wünscht sich Transparenz und eine Bürgernähe. „Für mich steckt Radolfzell noch in den Kinderschuhen“, sagt Carmen Nöken über die Gemeinde: „Man kann viel aus Radolfzell machen. Radolfzell ist jünger, spontaner und hat viel Temperament.“

Junge Gesichter für den Rat

„Es braucht junge frische Gedanken und Personen, um das Potenzial der Stadt herauszukitzeln“, erläutert Jonas Teige seine Kandidatur als Stadtrat: Und dass junge Bürger im Rat sehen könnten, dass dort ein junger Mensch sitzt, mit dem sie sich identifizieren können. Der 22-Jährige machte die Erfahrung, dass gerade junge Menschen sich fragen würden, was sie in Radolfzell wollten. Teige fände es schön, Radolfzell auch für junge Menschen attraktiv zu machen. Dabei sei ein Miteinander von Jung und Alt wichtig. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass der generationsübergreifende Austausch viele Vorteile birgt. Probleme von Jugendlichen könnten aus der Welt geschafft werden, wenn junge Menschen sich mit der Generation der Großeltern unterhalten würden. Sie könnten dabei an ihren Aufgaben wachsen.

Meinung und Erfahrung

Björn Bilidt steht kurz vor seinem 38. Geburtstag. Bereits im jungen Alter trat er in Norddeutschland in die Junge Union ein. Seitdem es die AfD gibt, macht er sich Sorgen. Bilidt empfindet deren Politik als radikal, aggressiv und polemisch. Ein Meckern und Schimpfen auf die Politik reiche seines Erachtens nicht aus, so der Kandidat für die CDU im Stadtrat: „Man muss selber hin stehen und sich anbieten“. Bilidt hat ein Interesse an der Gestaltungsmöglichkeit. Als Stadtrat sei man einer von 26, die bei wichtigen Themen abstimmen, und man könne seine eigene Meinung und Erfahrung einfließen lassen: „Das finde ich sehr spannend und motiviert mich. Da habe ich Lust darauf.“ Bilidt kennt die Sorgen seiner gleichaltrigen Mitbürger, die ähnliche Lebenssituationen mit ihm teilen. Aus zeitlichen Gründen würden sich jedoch nur wenige von ihnen zur Wahl stellen. Menschen in seiner Lebensphase sollten sich mehr in die Politik einbringen, so der Rechtsanwalt. Durch seine Selbständigkeit habe er die Flexibilität, das Pensum zu schaffen.

"Die von nebenan"

Sabrina Weidlich ist 22 Jahre jung und Vorsitzende des Radolfzeller CDU-Ortsverbandes. Die Studentin kandidiert zum ersten Mal für den Gemeinderat. Ihr Motiv: „Gibt es etwas Spannenderes, als mitbestimmen zu dürfen?“ Seitdem sie den Fraktionssitzungen beiwohnen darf, habe sie Blut geleckt, erläutert Weidlich. Es sei spannend, über was alles im Rat entschieden werde und welche Themen besprochen würden. „Es reizt mich, am Gremium teilzunehmen und mit einer Stimme mitbestimmen zu dürfen.“ Weidlich bricht eine Lanze für das Engagement: Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass es leichter sei, als man denke, mit politisch Verantwortlichen zu sprechen: Sie empfiehlt, sich mit ihnen in Kontakt zu setzen. Damit es nicht mehr heiße: „Die da oben“, sondern „die von nebenan“.