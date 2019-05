Rumänischer Marmor, Plastikharz oder Holz aus dem Radolfzeller Wald – so unterschiedliche die Materialen, so verschieden sind auch die Künstler des 3. Bildhauersymposium im Mettnaupark. Vom 12. bis 18. Mai entsteht wieder Kunst unter freiem Himmel. In nur wenigen Tagen werden die Künstler aus ihren Blöcken und Stämmen etwas für die Nachwelt schaffen. Heike Endemann, Bildhauerin aus Radolfzell, ist die Initiatorin des Bildbauersymposium und freut sich schon jetzt auf die arbeitsreichen Tage im Mettnaupark. „Es ist eigentlich ziemlich wenig Zeit, die wir da haben“, sagt sie. Von Samstag, 12. Mai, bis Sonntag, 18. Mai, werden die Künstler jeden Tag von morgens bis abends an ihren Werken arbeiten. Zuschauer sind dabei herzlich willkommen zu beobachten, wie eine Skulptur entsteht.

Radolfzell Großes Interesse an Freiluft-Kunstwerken im Mettnaupark Das könnte Sie auch interessieren

Die Künstler sind zum Teil alte Bekannte und zum Teil neue Gesichter. Neben Heike Endemann wird auch Daniel Zanca aus der französischen Partnerstadt Istres dabei sein. Er war bereits 2017 Teilnehmer des Symposiums. Zanca ist in Tunesien geboren und lebt in Frankreich und Italien. Er arbeitet mit Plastikharz. Aus der Schweizer Partnerstadt Amriswil wird Cornel Hutter teilnehmen. Auch er ist ein Wiederholungstäter und bereits gast beim ersten Bildhauersymposium im Jahr 2015. Hutter ist gelernter Bildhauer und arbeitet mit Stein und Bronze. In Radolfzell wird er mit insgesamt 570 Kilogramm Bollinger Sandstein arbeiten.

Künstlern über die Schulter schauen

Weiter sind zwei Künstler dabei, die über den Bund Freischaffender Bildhauerinnen und Bildhauer, dem Berufsverband der Bildhauer, eingeladen wurden. Susanna Giese und Michael Schützensberger. Susanne Giese hat eine besondere Verbindung zu Radolfzell, denn hier hat sie ihre Jugend verbracht. Sie arbeitet ausschließlich mit Holz und meistens auch allein, wie sie erzählt. „Mit Publikum arbeite ich für gewöhnlich nicht, aber die Gespräche, die sich auf so einem Symposium ergeben, sind oft sehr schön“, sagt die Künstlerin. Doch auch für sei sei die kurze Zeit und das öffentliche Arbeiten aufregen und der Druck natürlich groß, dass das Kunstwerk auch gelingt. „In seinem Atelier kann man sich Zeit lassen, man hat auch keinen Abgabetermin“, sagt Susanna Giese.

Radolfzell Mettnaupark wird zur Spielwiese für Bildhauer Das könnte Sie auch interessieren

Der fünfte im Bunde ist Michael Schützenberger, aus Streich bei Stuttgart. Der freischaffende Bildhauer arbeitet in Radolfzell mit rumänischem Marmor. Alle Künstler haben bei ihrem Werk das Oberthema „Musik“ bekommen, passend zur Musikstadt am Bodensee. Diesem Thema nähern sie sich alle Künstler ganz unterschiedlich, erläutert Heike Endemann. Sie selbst möchte ihr Werk aus einem Stück Holz aus dem Radolfzeller Stadtwald schnitzen. Obwohl schnitzen das falsche Wort ist: Endemann arbeitet ausschließlich mit der Motorsäge. Wer ihr also bei der Arbeit zuschauen möchte, darf nicht lärmempfindlich sein.

Fertige Skulpturen werden ausgestellt

Die Fertigen Skulpturen werden anschließend auf der Mettnau aufgestellt. Es wird einen Rundgang geben, am Samstag, 18. Mai, um 15 Uhr, bei dem alle fertigen Skulpturen eingeweiht werden. Der Treffpunkt ist hier am Urkundenhäuschen auf der Mettnau. Wie immer können auch die Skulpturen privat gekauft werden. Die Skulpturen des vorherigen Symposiums sind bereits abgebaut. So ist genug Platz für Neues.