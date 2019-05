Der Gemeinderat Radolfzell hat die Entscheidung über den Bebauungsplan Hermann-Albrecht-Klinik und damit die Erweiterung der Mettnaukur auf Antrag von Siegfried Lehmann von der Freien Grünen Liste bei drei Gegenstimmen vertagt. Trotz eines Vorlaufs des Projekts über zehn Jahre sei vieles noch unklar, ergänzte Norbert Lumbe von der SDP. Auch Jürgen Keck erklärte für die FDP, dass man nicht in Zeitnot eine Entscheidung „falsch oder richtig“ treffen möchte.

Kritik an dieser Entscheidung kam vom Personalrat der Mettnaukur. Dagmar Ableitner und Stefan Gut haben in einer schriftlichen Stellungnahme erklärt: „Diese Vertagung kostet wieder viel Geld und Zeit.“ Die Mettnaukur könne aber nicht zukunftsfähig bleiben, wenn sie mit schlechten und kleinen Räumen wie Sporthalle, Tagungsraum weiter ihr Klientel bedienen müsse. Hoffentlich sei der neue Gemeinderat endlich mutig genug, diese Bebauung umzusetzen, um Gutes für den Kurort Radolfzell zu bewirken, so die Pesonalräte in ihrer Stellungnahme.