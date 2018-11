von Natalie Reiser

Radolfzell – Der Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten (GEB Kita) hat einen neuen Vorstand gewählt. Neu im Gremium sind Sabrina Dannenberger, Nadin Seidel und Annemarie Goldschmidt. Zur Mitgliederversammlung kamen Vertreter beinahe aller 20 Kitas in Radolfzell. Für Vorsitzende Susanne Pantel ein Zeichen dafür, dass die Arbeit im Gremium von Eltern geschätzt wird. Im vergangenen Jahr konnte der GEB, der die Interessen von Familien gegenüber der Stadt vertritt, einige seiner Ziele erreichen.

Gebührenerhöhung im Moment "vom Tisch"

Ein Thema, das Eltern und den GEB im vergangenen Jahr beschäftigte, war die vom Gemeinderat angestrebte Erhöhung der Gebühren um 4,5 Prozent in den Jahren 2018 und 2019 sowie um drei Prozent in den folgenden Jahren. Der GEB entwarf eine Zukunftsvision für ein familienfreundliches Radolfzell und konnte Gemeinderatsmitglieder verschiedener Fraktionen für das Konzept gewinnen. Die Diskussion um eine Erhöhung der Gebühren sei derzeit "absolut vom Tisch", so Pantel. Das könne man sich auf die Fahnen schreiben. Zudem wurde die Kinderzeit ausgedehnt.

Zuverlässige Betreuung an allen Grundschulen

An allen Grundschulen können Kinder von sieben bis 18.30 Uhr betreut werden. Die Gebühren für die Betreuung außerhalb der Schulzeiten sind nach Betreuungsstunden gestaffelt und für alle Einrichtungen einheitlich geregelt. Deutlich erweitert wurde auch das Betreuungsangebot in den Ferien. Für elf Ferienwochen und die Woche vor der Einschulung der Erstklässler können Kinder von acht bis 14 oder bis 17 Uhr angemeldet werden. Die Kosten für die Betreuung betragen 60 Euro für die sechsstündige Betreuung, 90 Euro für die Betreuung bis 17 Uhr. Diese Änderungen begrüßte der GEB-Vorstand. Die Entwicklung von Bildungsangeboten und Familienfreundlichkeit habe dank der umsichtigen Planung von Gemeinderäten und Verwaltung in den zurückliegenden Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen, schreibt Pantel in einer Stellungnahme.

GEB glaubt, dass noch mehr Bedarf an Plätzen besteht

Kritisch sieht der GEB Kita allerdings, dass die Stadt künftig keine weiteren Betreuungsplätze schaffen will. Im Ausschuss für Bildung, Soziales und Sicherheit wurde am 6. November eine Bevölkerungsvorausrechnung bis ins Jahr 2030 vorgestellt. Laut dieser Prognose bleibt die Anzahl der Kinder bis zum Alter von sechs Jahren bis 2030 konstant. In den Augen des GEB ist die Vorausrechnung, die auf Zahlen basiert, die aus den Jahren 2010 bis 2016 erhoben wurden, zu defensiv angelegt. Aktuell lägen die Geburtenraten höher.

Auch Flüchtlingskinder brauchen Betreuung

Ferner müsse die Ankunft von Flüchtlingsfamilien mit Kindern berücksichtigt werden. Sollten schließlich geplante Wohnbaugebiete wie die Stadterweiterung im Norden von Radolfzell realisiert werden, sei mit mehr Familien in der Stadt zu rechnen. Darüber hinaus stellt der GEB Kita die Frage, ob es in der Stadt tatsächlich genügend passende Betreuungsplätze gibt. Lehne eine Familie einen Betreuungsplatz für ihr Kind ab, etwa weil der angebotene Platz zu weit weg ist oder nicht den benötigten Betreuungszeiten entspricht, so erlösche der Anspruch auf einen Platz, sagt Pantel. Wäre das Angebot an Kita-Plätzen größer, würde mehr nachgefragt, vermutet der GEB Kita.

Weiterer Ausbau gewünscht

Bereits jetzt gebe es in manchen Einrichtungen Wartelisten, wie für die Abendbetreuung im Kinderladen Seehund. Der GEB Kita möchte sich deshalb für eine großzügigere Planung der Betreuungsplätze und der räumlichen Möglichkeiten dafür einsetzen. Das „Nähen auf Kante“ sei in der Vergangenheit stets zulasten der Familien und der Qualität der Kinderbetreuung gegangen.

Der Vorstand hat sieben Mitglieder: Susanne Pantel (Vorsitzende, Kita Mezgerwaidring), Lena Lang (Unterseekindergarten), Anselm Böhmer (Kinderladen Seehund), Melanie Hernando (Kinder- und Familienzentrum Werner Messmer), Sabrina Dannenberger und Nadin Seidel (beide Kindergarten Böhringen) und Annemarie Goldschmidt (Entdeckerkiste). Der GEB Kita vertritt die Interessen von Eltern gegenüber der Stadt. Er hat einen Sitz im Ausschuss für Bildung, Soziales und Sicherheit und ist beratend tätig. Die Stadt finanziert den GEB mit 500 Euro im Jahr. (rei)

