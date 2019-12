von Georg Lange

Sie wollte nur helfen, doch das ist nun Geschichte. Elke Widmann löst ihren gleichnamigen Hilfsfonds für behinderte Kinder in Kenia auf. Die Radolfzellerin erhielt Morddrohungen und hat nun Angst bei der Einreise nach Kenia, dass sie von Sicherheitskräften festgenommen werden könnte. Denn Elke Widmann lebt in der Furcht, dass Dritte sie wegen Menschenhandels angezeigt haben könnten – so zumindest eine der absurden Drohungen, die sie via E-Mail erhielt. Per Mitgliederbeschluss wurde am 18. November der Elke Widmann Hilfsfonds aufgelöst und dessen Spendengelder an einen Verein in Rielasingen-Worblingen transferiert, der in Kenia in Kooperation mit einem dort ansässigen Pater den Bau eines Heims für behinderte Kinder und den Bau einer Schule in Kenia fördert. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER rekonstruiert Elke Widmann die Motive zur Gründung des Hilfsfonds für behinderte Kinder in Kenia sowie die paradox erscheinenden Geschehnisse, die zur Auflösung des Vereins führten.

Der ehemalige Radolfzeller Verein gab in der kenianischen Ortschaft Ukundu, nahe der Hauptstadt Mombasa, Familien mit behinderten Kindern eine Soforthilfe und versorgte sie mit Lebensmitteln und Gehhilfen sowie mit der Finanzierung von Krankenhausaufenthalten und Wohnungssanierungen. Dafür flog Elke Widmann auf eigene Kosten nach Kenia und reiste zeitweise mit bis zu 150 Kilogramm an Gepäck, mit Rollstühlen, Medikamenten und Spendenkleidern nach Ukundu.

„Das Schlimme ist: Du willst helfen. Diese Wendung ist unfassbar für mich und ich finde keine Worte über die Enttäuschung.“ Elke Widmann zur Auflösung ihres Hilfsfonds | Bild: Georg Lange

Vor zehn Jahren arbeitete Elke Widmann für ein Schweizer Hilfsprojekt in einer kenianischen Schulküche für 160 Kinder in Ukundu. Dort zog sie sich eine lebensbedrohende Vergiftung durch das Trinkwasser aus Kanistern zu. Vor Ort leitete Tom Nyakundi das Projekt. Er brachte Widmann in ein Krankenhaus und organisierte Ärzte für ihre Behandlung. Tag und Nacht wachte er vor ihrem Zimmer über ihren kritischen Gesundheitszustand. Nur durch seine Fürsorge überlebte Widmann die Vergiftung. Es entstand eine Freundschaft und aus jener der eigenständige Hilfsfonds, bei dem Tom Nyakundi vor Ort zur wichtigsten Vertrauensperson von Elke Widmann wurde.

Der Hilfsfonds hat primär die Not von Menschen mit Behinderung gelindert. Meist laufen die Väter davon, wenn ein behindertes Kind geboren wird. In Kenia wird eine Behinderung als ansteckende Krankheit gesehen, erläutert Widmann: „Du bist wie ein Aussätziger, wenn du eine Behinderung hast. Es ist wie ein Teufelskreislauf.“ Wenn Mütter ein behindertes Kind haben, können sie keiner Tätigkeit nachgehen. Sie sind einerseits mit der Pflege überfordert. Andererseits finden sie wegen des Stigmas keine Arbeit.

Neben dem Highway-Restaurant mit angeschlossener Metzgerei türmt sich eine Müllhalde auf, in der Tiere und Menschen nach Verwertbarem schauen. | Bild: Privat

Und genau dort setzte der Hilfsfonds an. Er versorgte die notleidende Menschen mit dem Hauptnahrungsmittel Ugali, einem Maisbrei, sowie mit Obst und Fisch, die der Verein auf Märkten einkaufte, um auch Marktbeschicker zu unterstützen. Auch die Menschen mit behinderten Familienangehörigen wurden mit Lebensmitteln versorgt. Tom Nyakundi war hier die wichtigste Vertrauensperson für Elke Widmann. Er versorgte sieben Familien mit den notwendigen Lebensmitteln. War ein Kind krank, so brachte er es in ein Krankenhaus und überwachte dessen Behandlung. Er dokumentierte die Fortschritte in Bildern und führte Buch über die Ausgaben.

Der Verein hatte sehr gut funktioniert, als der Vertrauensmann selbst noch gesund war. Nun ist er erblindet. Beim Abheben von Spendengeldern für die Versorgung notleidender Familien war Nyakundi nun auf die Hilfe Dritter angewiesen. Seine Erblindung sowie die Verschlechterung seines Zustands durch eine Immunerkrankung schafften Folgeprobleme. Sogenannte „Freunde“ übernahmen Aufgaben. Doch Elke Widmann erhielt keine Belege mehr für die Lebensmitteleinkäufe und keine Rechnungen für die Aufenthalte in den Krankenhäusern. Schnell erhärtete sich der Verdacht auf Unterschlagung durch dessen Mithelfer. Widmann schloss das Konto.

In Ukundu werden sogar abbruchreife Häuser noch bewohnt. | Bild: Privat

Im September wäre sie nach Kenia gereist, um vor Ort die Lage zu erkunden. Nach der Ankündigung ihres Besuchs eskalierte die Situation von einer Sekunde auf die andere. Seit dem Einfrieren der Konten erhielt Widmann Morddrohungen via E-Mail oder wurde von den Angehörigen der Behinderten erpresst. Eine Familie habe sie wegen Menschenhandels angezeigt. Seit August kann Widmann keinen Kontakt zu ihrem Vertrauensmann mehr herstellen. Sie vermutet, dass sein Handy im Besitz Dritter ist, die die Anrufe ignorieren oder die Verbindung abbrechen. Beim Erzählen bricht sie in Tränen aus. „Das Schlimme ist: Du willst helfen. Diese Wendung ist unfassbar für mich und ich finde keine Worte über die Enttäuschung.“

Die Eskalation ist aus abendländischer Denktradition schwer nachvollziehbar und entbehrt der Rationalität. Denn mit den Drohgebärden, die zum Auflösen des Vereins führten, schädigten sich die Beteiligten selbst. Die Vermutung liegt nahe, dass eine Form von Korruption vorliegen könnte, bei der sich Dritte an Spendengeldern bereichern wollten. Dabei könnten sie die Drohungen ausgesprochen haben, als ihre Einkünfte durch die Sperrung der Konten plötzlich zusammenbrachen. Und dennoch: Elke Widmann bereut keinen einzigen Schritt ihrer Hilfsaktion: „Weil wir gesehen haben, dass wir sehr gute Erfolge mit unserem Projekt hatten. Wir konnten viele todkranke Kinder mit unserer Hilfe stabilisieren und ihnen eine ganz normal Schulbildung ermöglichen.“