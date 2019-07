von Georg Lange

Im Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ) wurden drei ehemalige Klassenräume des Bäckerhandwerks in zwei 75 Quadratmeter große Salons für die Friseurinnung westlicher Bodensee umgebaut und dem Innungsobermeister von der bauleitenden Architektin des Landkreises Konstanz, Karin Seidl, feierlich übergeben.

Die Kosten für den Umbau der lichtdurchfluteten Schulungsräume beliefen sich auf eine Viertelmillion Euro und werden vom Landkreis getragen. Die Kosten für die Ausstattung in Höhe von 250 000 Euro werden auf 300 Friseurbetriebe der Handwerkskammer im Landkreis solidarisch umgelegt. Davon bilden 130 Friseurbetriebe im Handwerk aus. Künftig sollen Auszubildende (Azubis) am Radolfzeller BSZ in zwei Klassenzügen unterrichtet werden.

Die Azubis im Friseurhandwerk wurden innerhalb der vergangenen 50 Jahre überbetrieblich in der Konstanzer Zeppelin Gewerbeschule sowie an einem zweiten Standort an der Gewerbeschule Hohentwiel in Singen unterrichtet. Seidl erhofft sich mit dem Umzug eine kreative Kooperation mit dem am BSZ angesiedelten Berufskolleg Mode und Design.

Raimund Jetter ist Geschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz und lobte bei der Übergabe der Räume die überbetriebliche Lernort-Kooperation von Landkreis und Kammer. Dabei kooperieren zugunsten der Azubis drei Bildungsträger unter einem Dach und nutzen die vorhandene Infrastruktur. Die Idee wurde auch in den Landkreis Waldshut exportiert. Die Räume hätten den Vorteil, dass Azubis in geschützten Bereichen und ohne einen Betriebs- und Umsatzdruck trainieren könnten, schilderte Kegel.

„Eine Ära geht zu Ende und eine neue beginnt“, ordnete Innungsobermeister Martin Jetter den Umzug in die hellen und modernen Friseursalons ein. Vom Plan bis zur Verwicklichung seien nur zwei Jahre vergangen. „Der Friseur ist bundesweit der einzige Beruf, der digitale Berichtshefte führt und eine digitale Prüfungsmappe vorbereitet“, so Jetter.