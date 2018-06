Entgegen der offiziellen Verlautbarungen zum 60-jährigen Bestehen der städtischen Reha-Einrichtungen in Radolfzell muss korrigiert werden: Es gab auch einen Festakt zum 50. Geburtstag der Mettnau-Kur

Da hat OB Martin Staab einer dürftig sprudelnden Quelle vertraut. Weil sich im Goldenen Buch der Stadt Radolfzell im Jahr 2008 kein Eintrag zum 50-jährigen Bestehen der "wichtigsten Einrichtung der Stadt" fand, seien er und seine Rechercheure davon ausgegangen, es sei nicht gefeiert worden.

Die Zeitung – hier der Redakteur – hat der Quelle OB vertraut und brav seine Äußerung beim Festakt zum 60. Geburtstag wiedergegeben, wonach man das 50-jährige Bestehen der Mettnau-Kur nicht gefeiert habe. Ohne im Archiv nachzuschauen und diese Aussage den tatsächlichen Begebenheiten gegenüberzustellen. Ein vermeidbarer wie ungeschickter Fehler, für den wir an dieser Stelle um Entschuldigung bitten.

Denn ein Blick in den Zeitungsband des Jahres 2008 zeigt, es war jede Menge los: Am 8. Juni 2008 feierte die Mettnau-Kur den 50. mit einem "Tag der Gesundheit" und einer Ausstellung mit historischen Bildern, am 26. September 2008 luden damals Oberbürgermeister Jörg Schmidt und Kurdirektor Klaus Gretzinger etwa 300 Gäste zum Festakt ins Milchwerk ein. Unter den Gästen tummelte sich der Wirtschaftsminister des Landes, Ernst Pfister.

Des Ministers Lob von einer "der schönsten Perlen unter den Gesundheitsrichtungen des Landes" schaffte es bedauerlicherweise nicht ins Goldene Buch. Wohl aber schafften es 2008 die kritischen Anmerkungen der Vertreter der Krankenkassen und Versicherungen zum Kostendruck im Gesundheitswesen in den Bericht der Zeitung. 2018 lobten dagegen die Redner der Deutschen Rentenversicherung und der AOK ihre Zuschussleistungen bei Prävention und Rehabilitation.

Klaus Gretzinger war bei den Geburtstagsfesten 2008 als Gastgeber und 2018 als Gast dabei. Den Schwaben aus Bad Waldsee, der von 2003 bis 2009 Kurdirektor auf der Mettnau war, habe es schon "kräftig geärgert", dass keine offizielle Erinnerung an den 50. Geburtstag vorlag: "Es gab auch eine Festschrift." Auch die "roten Zahlen" des Jahres 2008 bedürften einer Einordnung: "Wir hatten hohe Aufwendungen für die Brandschutzmaßnahmen in der Werner-Messmer-Klinik." Auch Sonderabschreibungen wie etwa für das Herrichten des Sernatinger-Hauses hätten die Bilanz der Kur in diesem Jahr belastet. Deshalb befindet Gretzinger auf gut Oberschwäbisch: "Wir haben das Geld nicht verdummet."

Gretzinger (74) hat seit seinem Ausscheiden aus der Kur die Perspektive gewechselt. Statt Chef sei er nun regelmäßiger Gast der medizinischen Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell: "Die Mettnau war immer ein Highlight für mich." Und beim 60. der Kur durfte er sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Beim nächsten runden Geburtstag sprudelt dann auch diese Quelle.