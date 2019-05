von Gerald Jarausch

Zum gestrigen verkaufsoffenen Sonntag „Tag des Rades“ hat die Aktionsgemeinschaft Radolfzell wieder einmal viel aufgeboten. Mit zahlreichen Veranstaltungselementen neben den geöffneten Geschäften lockte der „Tag des Rades“ daher viele Menschen in die Stadt. Weil sich das Wetter an diesem Tag nicht von seiner allerfreundlichsten Seite zeigte, waren die Organisatoren zufrieden mit dem Zuspruch. „Das ist angesichts der Umstände eine gut besuchte Veranstaltung. Wir sind wirklich zufrieden“, sagte Andreas Joos, stellvertretender Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft.

Elegant auf dem Rad: Kunstrad-Europameisterin Viola Brand bei einer ihrer Aufführungen. | Bild: Jarausch, Gerald

An Anziehungspunkten mangelte es nicht: Auf dem Marktplatz fand mit 22 Ausstellern und rund 250 Testrädern die bisher größte Bike-Messe im Rahmen der Veranstaltung statt. Teile der Aussteller nutzen dabei die Schützenstraße und die Kaufhausstraße. „Wir haben alles ausgereizt“, erklärt einer der Standbetreiber. So mancher Besucher nutzte die seltene Möglichkeit, direkt mit den Herstellern ins Gespräch zu kommen und Informationen zu den Rädern zu erhalten.

Radolfzell Bilder und Video vom Tag des Rades in Radolfzell Das könnte Sie auch interessieren

Die eher kühlen Temperaturen sorgten grundsätzlich dafür, dass die Besucher die Geschäfte aufsuchten, was aus Sicht der Aktionsgemeinschaft nur Recht sein konnte. „Das ist schließlich eine Handelsveranstaltung“, stellte der Vorsitzende Helmut Schütz fest.

Fehlt bei keiner Veranstaltung: Der SÜDKURIER-Stand am Tag des Rades. | Bild: Jarausch, Gerald

Aber auch sonst gab es an verschiedenen Stellen Möglichkeiten zur Unterhaltung. Auf dem Seetorplatz zum Beispiel zeigten Markus Stahlberg und sein zehnjähriger Sohn Neal, was man mit einem Trailrad alles anstellen kann. Auf ein Auto oder den ein Meter hohen Palettenstapel hüpften die beiden scheinbar mühelos mit ihren Bikes. Noch etwas eleganter war die Erscheinung von Viola Brand. Die zweifache Weltmeisterin, Europameisterin und mehrfach deutsche Meisterin zeigte auf ihrem Kunstrad formvollendete Kunststücke. Um Räder ganz anderer Art ging es bei der Autoshow auf der Seemeile. Dort hatten verschiedene Händler ihre aktuellen Modelle ausgestellt.

Die Autoaustellung der Händler auf der Seemeile. | Bild: Jarausch, Gerald

Insgesamt waren praktisch alle Teilnehmer und Aussteller am „Tag des Rades“ dabei, wie Beate Grünwald von der Aktionsgemeinschaft feststellte. Einzig eine Musikgruppe, die Probleme mit der niedrigen Temperaturen hatte, ließ sich gestern entschuldigen. Für die Händler sind die verkaufsoffenen Sonntage in Radolfzell in aller Regel ein erfolgreicher Verkaufstag. Das war vermutlich auch gestern wieder der Fall.