Während der Feiertage haben es sich die meisten Radolfzeller gut gehen lassen. Leckeres Essen, hier und da ein Glas Wein, und ganz viel Ruhe. Doch nicht alle haben es in diesen Tagen so gut, vor allem nicht wenn sie krank sind, sich verletzt haben oder eine dringende Operation benötigen.

Diese Menschen sind auf Blutkonserven angewiesen, die gerade in diesen Tagen Mangelware sind. Um auf eine kreative Art zum Blutspenden aufzurufen, haben sich Narrizella Ratoldi und der DRK-Blutspendedienst für die Aktion „Narrenblut tut allen gut“ zusammengetan.

Hansele und DRK-Mitarbeiterin hat die Idee mitgebracht

Hinter der Idee steckt Christina Hohner. Sie ist Hansele bei der Narrizella und beruflich beim Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes tätig. „Ich habe sowas schon einmal in einer anderen Stadt gesehen und fand die Idee richtig gut“, sagt sie. Bei der Narrizella lief sie damit offenen Türen ein.

Narrizella-Präsident Martin Schäuble war sofort begeistert. „Es ist eine super Idee und passt auch zu uns“, so Schäuble. Einzige Bedingung: Die Blutspende sollte noch vor der Hochphase der Fasnacht stattfinden, damit die Qualität des Blutes auch gut sei, sagt er mit einem Schmunzeln.

Blut wird für viele medizinische Bereiche gebraucht

Doch eigentlich sei es ein ernstes Thema. „Jeder, der Blut braucht ist froh darüber“, sagt Schäuble. Nicht nur als Spende von Mensch zu Mensch, sondern auch für die Herstellung von Medikamenten und in der Forschung sei Blut nicht zu ersetzten. „Nur drei Prozent aller Deutschen gehen regelmäßig Blut spenden“, klärt Christina Hohner auf.

Damit am Freitag, 10. Januar, von 14 bis 19 Uhr im Milchwerk viele Blutspenden eingehen, ruft die Narrizella gezielt alle Narrenzünfte und Vereine in ganz Radolfzell auf, gemeinsam zur Spende zu kommen. Und das auch gerne im Häs oder zumindest in einer fasnachtlichen Erscheinung.

Narrizella-Präsident Martin Schäuble hat auch einen Wettbewerb ausgelobt. Es gewinnt der Narrenverein, der die meisten Mitglieder dazu animieren kann, am Freitagnachmittag zur Blutspende zu kommen.

Es ist schwer, Spender zu finden

Obwohl es für viele Menschen so wichtig ist, eine lebensrettende Blutspende zu erhalten, so schwer hat es das DRK Menschen zum Spenden zu motivieren. Manchmal scheitere die gute Tat schon an Kleinigkeiten, berichtet Christina Hohner.

Zum Beispiel habe es schon Anmerkungen gegeben, dass Blutspender während ihrer Spende im Milchwerk auf dem Messeparkplatz trotzdem Parkgebühren bezahlen müssen. Doch daran ließe sich wohl auch nichts ändern, sagt die Mitarbeiterin im Blutspendedienst. „Wir haben bei der Stadt angefragt, aber eine Absage erhalten.“

So läuft eine Blutspende ab

Für eine Blutspende sollten Spender etwa eine Stunde Zeit mitbringen. Und ihren Personalausweis. Nach der Anmeldung müssen die Spender einen medizinischen Fragebogen ausfüllen, durch den ermittelt werden soll, ob der Spender geeignet ist. Zum Beispiel Operationen und Krankheiten können zum Ausschluss des Spenders führen.

Anschließend wird der Eisen-Wert im Blut bestimmt, da dieser etwas über die Blutmenge im Körper aussagt. Schließlich wird ein halber Liter entnommen. Nach einer kurzen ärztlichen Untersuchung kann die eigentliche Spende vollzogen werden. Diese dauert in der Regel nur wenige Minuten. Danach sollte sich der Spender ausruhen und etwas essen.

Jede Spende wird erst im Labor auf übertragbare Krankheiten getestet. Erst danach wird sie an den Patienten gegeben. Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 nicht überschritten werden. Bis zum 73. Geburtstag ist eine Blutspende möglich.

