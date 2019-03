von Eileen Ehringer

Die meisten genialen Ideen scheinen so zu entstehen: Im Alltag. Ganz nebenbei springt einem auf einmal etwas ins Auge. Zum Beispiel bei einer Wanderung in der Gauchach-Schlucht bei Donaueschingen. Da hat es bei ihr „einfach Klick gemacht“, sagt Helen Hauck, die die zehnte Klasse des Friedrich-Hecker Gymnasiums Radolfzell besucht und zu den diesjährigen Preisträgern des Regionalausscheids von Jugend forscht zählt.

Radolfzell Clevere Erfindung: Zwei Gymnasiastinnen machen Smartphones winterfest Das könnte Sie auch interessieren

Am Anfang des Heureka-Moments stand das indische Springkraut. Das Springkraut ist ein Neophyt, also eine eingeführte Pflanzenart, die sich über die letzten Jahre rasant in Europa verbreitet hat. „Die ganze Begleitflora war total zerfressen, man konnte gar nicht mehr erkennen, was das einmal für Pflanzen waren. Nur das Springkraut dazwischen war komplett unversehrt. Da habe ich mich natürlich gefragt: Warum?“ erzählt Helen.

Ein Pestizid, das nicht tötet

Helen nahm in der Kategorie Biologie am Regionalausscheid teil, über den der SÜDKURIER bereits berichtete. Den Kerngedanken ihres Projekts fasst sie selbst prägnant zusammen als „ein ökologisch vertretbares Pestizid, das Schädlinge abschreckt, aber sie nicht tötet“. Eine geniale Idee, für die sie ihre Sommerferien großteils im Schülerlabor der Universität Konstanz verbrachte. Dort hatte sie die ideale Ausstattung und Beratung, die sie für ihre Untersuchungen benötigte.

Das Springkraut als Wunderpflanze

Bei ihrer Recherche zum indischen Springkraut faszinierte sie die Eigenschaft der Pflanze, Insekten abzuschrecken. So kam die aufgeweckte Schülerin auf die Verwendung des Krauts zur Schädlingsbekämpfung – und geboren war das Jugend forscht Projekt. Im Folgenden führte sie mit Hilfe von Irina Werner vom Schülerlabor Extraktionen durch, wodurch die einzelnen Inhaltsstoffe des Springkrauts isoliert werden konnten. Das fertige Pestizid besteht lediglich aus den Inhaltsstoffen des Springkrauts und Wasser.

Experiment mit Raupen bestätigt Wirksamkeit

Dass das Pestizid auch effektiv ist, bewies Helen durch ein Experiment mit Raupen des Buchsbaumzünslers, eines Schmetterlings. Mit diesen gefräßigen Insekten hatten die Haucks und ihre Nachbarn selbst schon im Garten zu kämpfen. „Die Leute fanden das natürlich ganz toll, dass ich ihre Schädlinge einsammeln wollte, das war eine richtige Win-Win Situation“ erzählt Helen lachend. Und tatsächlich wollten die Raupen nichts von den Buchsbaumpflanzen wissen, die Helen im Experiment mit Springkraut-Extrakt besprüht hatte.

Tolle Erfahrungen bei Jugend forscht

Obwohl die Auszeichnung für sie überraschend kam, sei das Kapitel Springkraut-Forschung für Helen noch nicht abgeschlossen. „Mitmachen ist sowieso alles, aber ich konnte viele junge Leute mit ähnlichen Interessen kennenlernen. Die Atmosphäre war richtig gut und dabei trotzdem professionell". Außerdem habe ihr gefallen, dass die Juroren sie wirklich ernst genommen und allen gute Tipps gegeben hätten, sagt die bescheidene Nachwuchs-Forscherin: "Insgesamt war es eine sehr schöne Erfahrung."