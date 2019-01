von Rolf Hohl

Die überraschende Nachricht kam am Dreikönigstag des vergangenen Jahres. Münsterpfarrer Michael Hauser, der über elf Jahre die Seelsorgeeinheit St. Radolt Radolfzell geleitet hatte, zieht es ins Markgräflerland. Dort ist er seit knapp drei Monaten Leiter der Seelsorgeeinheit Batzenberg – Obere Möhlin, und sorgt prompt wieder für eine Überraschung. „So Gott will“, verspricht Hauser, werde er der Einladung der Mooser Pilger nachkommen und Ende Juli bei der Wasserprozession von Moos nach Radolfzell mitfahren. Für ihn dürfte es eine ungewohnte Rolle sein, war er es doch jeweils, der bislang die Pilger bei ihrer Ankunft empfangen hatte.

Radolfzell Ein Stadtpfarrer lässt nach elf Jahren los Das könnte Sie auch interessieren

Die Nähe zu seiner ursprünglichen Heimatstadt Heitersheim im Breisgau, so sagt er heute, sei einer der Gründe für seinen Abschied aus Radolfzell gewesen. „Aber auch aus pastoraler Sicht ist es gut, wenn alle zehn bis zwölf Jahre ein Wechsel stattfindet. Und da ich hörte, dass mein jetziger Vorgänger als Pfarrer aufhören wird, entschied ich mich für das Markgräflerland. Das liegt in der Nähe von Heitersheim, und so kannte ich ja auch die Mentalität der Leute schon ein wenig“, erzählt Hauser. Denn bis auf den Tourismus, der in Radolfzell eine größere Rolle spiele, seien die Bedürfnisse und Ansprüche der Menschen an seiner neuen Wirkungsstätte sehr ähnlich.

Fasnacht feiern in elf verschiedenen Dörfern?

Nun ist das Gebiet, für das Hauser jetzt als Seelsorger verantwortlich ist, viel weitläufiger. „Insgesamt betreue ich elf Gemeinden mit rund 10 000 Gläubigen. Da war es während der ersten zehn Wochen manchmal recht abenteuerlich, bis ich alle Kirchen gefunden hatte.“ Und das bedeutet auch, dass in elf verschiedenen Dörfern Fasnacht gefeiert wird. „Da werde ich es vermutlich im ersten Jahr noch nicht schaffen, überall dabei zu sein. Dazu muss ich mich erst noch ein wenig einleben“, so Hauser. Gelegenheiten dazu werde es aber vermutlich genügend geben, da die Leute in seinem Einzugsgebiet sehr gerne Feste in kleinerem Rahmen feierten, wie er sagt. Selbst zu Weihnachten, berichtet er, gebe es anstelle von Geschenken jeweils ein großes Kirchenessen mit rund 600 ehrenamtlichen Helfern.

Den Nachwuchs weiß er gut versorgt

Vor allem von der Mitarbeit der Jugendlichen ist Hauser schon jetzt sehr angetan: „Oft sehe ich gerade in den kleineren Dörfern ein starkes Engagement der jungen Freiwilligen. Um den Nachwuchs bei den Ehrenamtlichen mache ich mir also vorerst keine Sorgen.“ Schwieriger sei es da manchmal mit der Arbeit in der Verwaltung der Seelsorge, „da fallen immer mehr Aufgaben an, um die man sich kümmern muss, etwa der strengere Datenschutz“, sagt er. Damit die Bürgernähe in so einem großen Gebiet trotzdem nicht verloren gehe, baue er sich auch in seinen neuen Gemeinden ein eigenes Netzwerk auf. „In Radolfzell habe ich gelernt, wie wichtig die persönlichen Verbindungen sind, um den Kontakt zu den Menschen nicht zu verlieren.“

Gerne denke er auch an das „wunderbar eingespielte Team“ der Seelsorge in Radolfzell zurück. Bis das im Markgräflerland ebenso reibungslos funktioniere, brauche es aber wohl noch ein wenig Zeit. Das liege auch an den Strukturen einer großen Flächenseelsorgeeinheit im Vergleich zur sehr zentral organisierten Münsterpfarrei in Radolfzell. „Das gilt auch für die Politik: War früher der OB mein Ansprechpartner, stehe ich heute sechs Bürgermeistern gegenüber“, sagt Hauser.

Die Fürsorge steht immer im Vordergrund

Beschweren will er sich jedoch nicht. Für ihn sei trotz der vielen Arbeit im Hintergrund die Fürsorge für die Menschen das Wichtigste. „Auch mit den evangelischen Pfarrern aus dem Gebiet hatte ich schon mehrere Begegnungen und wir haben gemeinsam ökumenische Gottesdienste gefeiert. Da besteht schon jetzt ein enger Kontakt“, beschreibt Hauser.

Bis er also zur Wasserprozession wieder einmal nach Radolfzell kommt, dauert es noch ein knappes halbes Jahr. Diese findet jeweils am dritten Juli-Wochenende statt. Schon jetzt aber, versichert er, sei der Hausherrenmontag am 22. Juli in seinem Kalender fest eingetragen. So sitzt Michael Hauser vielleicht das nächste Mal mit im Boot, wenn die Mooser Pilger im Radolfzeller Hafen empfangen werden.