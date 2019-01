von Marina Kupferschmid

Die Bahnsteigsanierung am Seehas-Haltepunkt Böhringen-Rickelshausen macht erfreuliche Fortschritte, wie die regelmäßigen Zugfahrer feststellen konnten. Vieles ist schon besser: In Richtung Singen können die Fahrgäste inzwischen barrierefrei ein- und aussteigen, was insbesondere älteren Mitbürgern, Rollstuhlfahrern und Familien mit Kinderwagen Erleichterung verschafft. Musste bis vor kurzem beim Aussteigen noch aus einer Höhe von 50 Zentimetern abgesprungen und beim Einsteigen der Zug mühsam erklommen werden, ist nun ein ebenerdiger Zugang gewährleistet, der unter anderem auch wieder das Tragen von Schuhen mit höheren Absätzen ermöglicht.

"Die Bahn liegt gut im Zeitplan, bis Ende April sollen beide Bahnsteige fertig sein", bestätigt Ortsvorsteher Bernhard Diehl auf Anfrage. "Dann gibt es auch eine offizielle Einweihung", kündigt er an.

Noch können die Anwohner nicht aufatmen. Es wird Tag und Nacht gearbeitet. "Wir haben 25 Jahre auf die Bahnsteigerhöhung gewartet, da hoffen wir jetzt einfach auf das Verständnis", so Diehl. Hinzu kommt der derzeit immense Parkdruck in der Rickelshausener Straße und in den angrenzenden Wohnstraßen, da durch die notwendige Lagerung von Baumaterial sowohl auf dem nördlichen wie auch auf dem südlichen Parkplatz das Parken eingeschränkt ist.

Die Bahnsteigsanierung am Seehas-Haltepunkt Böhringen-Rickelshausen geht voran. In Richtung Singen können die Fahrgäste bereits nahezu ebenerdig ein- und aussteigen. | Bild: Marina Kupferschmid

Beide Parkplätze waren schon vor Beginn der Bauarbeiten voll ausgelastet – auch infolge des neuen Parkkonzepts in der Kernstadt, das dazu führt, dass mancher Pendler auf die kostenfreien Parkplätze in Böhringen ausweicht. Ohnehin habe man viele Pendler aus Steißlingen, Bohlingen und von der Höri, erklärt der Böhringer Ortsvorsteher.

Mittlerweile konnte die Stadt den alten Parkplatz neben dem Bahnwärterhäuschen von der Bahn kaufen. "Die Fläche ist für uns wichtig. Im Rahmen des neuen Mobilitätskonzepts wollen wir hier neben Auto-Parkplätzen auch ansprechende Fahrradabstellplätze und Fahrradboxen schaffen. Angedacht sind auch Lademöglichkeiten für E-Bikes", erklärt Bernhard Diehl.

Überraschend wurden dort vor kurzen sechs Bäume gefällt, wie der Ortsvorsteher in der jüngsten Ortschaftsratssitzung berichtete. "Es hat sich gezeigt, dass die Bäume eine große Gefahr waren. Es wird auf jeden Fall Nachpflanzungen geben." In diesem Zuge berichtete er auch, dass sich einige Anwohner über die plötzlichen Fällungen beschwert haben. Sie hätten sich vor allem über den nun fehlenden Sichtschutz vom Bahnhof her beklagt, so Diehl.

Ein großes Thema ist seit Jahren die schlechte Beleuchtung am Böhringer Bahnhof. Druck auf die Verwaltung machen jetzt die beiden Ortschaftsräte Manfred Brunner und Wolfgang Tietze mit Unterstützung des Landtagsabgeordneten Jürgen Keck.

Mit einem Video auf Facebook, das sie bei einem gemeinsamen Nachtspaziergang vor Ort gedreht haben, hoffen sie bei der Stadtverwaltung auf Erleuchtung für den Böhringer Bahnhof. "Wir haben im Gemeinderat fehlendes Licht und Helligkeit auf den Bahnsteigen, den Parkplätzen und bei der Durchquerung der Unterführung lange Zeit angemahnt und es ist einfach nichts passiert", macht Jürgen Keck deutlich. Insbesondere Frauen fühlten sich nicht mehr sicher und in der kalten Jahreszeit mit frühem Einbruch der Dunkelheit häuften sich die Klagen der Pendler besonders.

Mittlerweile hat die Stadt reagiert und Büsche und Hecken zurückgeschnitten, auch eine defekte Laterne repariert. "Aber das reicht lange nicht, es braucht einfach zusätzliche Laternen. Das Video zeige, wie finster es überall ist.

Ortschaftsrat Wolfgang Tietze, der auch Polizeibeamter ist, spricht von einem großen "Sicherheitsrisiko". Er kritisiert auch die Schmierereien in der Unterführung "Man kommt sich vor wie an einem sozialen Brennpunkt", beschreibt er. "Die Ortsverwaltung ist dringend angehalten, auch hier etwas zu tun."