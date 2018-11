von frank hohlfeldt

Schon Herbert Grönemeyer hat seiner Zeit gefragt: Wann ist ein Mann ein Mann? Und wusste: Außen ganz hart und innen ganz weich. Nicht umgekehrt! Nicht wie ein Butterkeks, den man in warme Milch getunkt hat. Das war 1984. Und heute? Heute fragt man sich zurecht: was ist von dem Mann der 80er Jahre noch übrig? Cristiano Ronaldo? Androgyne Püppchen, die in rosa Kickschuhen über den Rasen tanzen und weinend zusammenbrechen, weil ein Gegner etwas zu forsch in den Zweikampf ging? Um sich dann leidend und theatralisch über den Platz zu kugeln? Wo sind nur die Paul Breitners geblieben?

Aber vergessen wir den Fußball. Klar ist, dass sich ein erwachsener Mann hin und wieder wie ein kleiner Junge aufführen darf. Es heißt ja nicht umsonst: Jungs werden acht Jahre alt – und wachsen dann nur noch. Da muss es auch völlig in Ordnung sein, wenn ein Kerl mit Mitte 40 heimlich seinen Namen in den Schnee pinkelt – es sei denn man heißt Friedrich-Alexander. Das würde schwierig werden. Und es muss auch okay sein, einen trotzigen Wutanfall zu bekommen, weil es abends einen veganen Pastinakenauflauf zu Essen gibt. Am Ende zeigt man dann zwar guten Willen und isst das als Abendessen getarnte Tierfutter trotzdem. Auch wenn man sich lieber eine Grillwurst zwischen zwei Schnitzel geklemmt hätte.

Heute ein echter Mann sein

Heute aber, heute können wir so richtig Mann sein. Morgens schlachten wir den Wecker mit der Streitaxt. Einfach so. Wir stehen auf. Duschen aber nicht. Wir reiben uns das prächtige Brusthaar mit Motorenöl ein und rasieren unseren Bart, wenn überhaupt, mit einer rostigen Machete. Dann werfen wir den Poncho über und gehen beritten zur Arbeit. Wir lassen das Auto stehen und nehmen das Pferd. Und die, die kein Pferd haben, nehmen dann eben den Esel. Hauptsache beritten. Unterwegs zur Arbeit fällen wir einen Baum. Weil es immer gut ist, Feuerholz dabei zu haben.

Im Büro angekommen machen wir uns erst einmal eine Kanne Kaffee, die wir selbstverständlich über dem offenen Feuer ansetzen. Gut, dass wir unterwegs Feuerholz gesammelt haben. Sobald wir im Büro sitzen, durchfluten wir den Raum mit einem grellen Klingeln, indem wir unseren Kautabak in einen alten Kupfernapf spucken. Doch dann verlassen wir umgehend wieder das Büro, weil wir feststellen, dass Büroarbeit nichts für echte Kerle ist. Stattdessen kapern wir ein Boot und umsegeln die Welt. Einfach so.

Das Männerbild von damals scheint überholt zu sein. Männer wie Magnum. MacGyver. Der Marlboro-Mann. Oder James Bond, als ihn noch Männer wie Sean Connery gespielt haben. Diese Zeiten sind vorbei. Aber wie wir heute das moderne Männerbild definieren, bleibt ganz unserer Fantasie überlassen. Es sei denn, man wünscht sich Cristiano Ronaldo zu sein, dann wäre man doch besser ein Einhorn.

