Radolfzell Eine Mexikanerin in Radolfzell berichtet vor dem Spiel in Russland: Mexikaner machen die WM zur Party

Eine Mexikanerin in Radolfzell berichtet vor dem Spiel in Russland: Mexikaner machen die WM zur Party

Beim ersten Spiel der Fußballweltmeisterschaft in Russland trifft die deutsche Mannschaft am Sonntag um 17 Uhr auf Mexiko. Eine Mexikanerin in Radolfzell berichtet, wie ihre Landsleute den Fußball lieben und wie sie die Chancen ihrer Mannschaft einschätzt.

Nur noch wenige Stunden vergehen, bis die deutsche Fußballnationalmannschaft auf ihren ersten Gegner bei der Weltmeisterschaft in Russland treffen wird: Mexiko. Dann werden nicht nur viele Deutsche in Radolfzell das Spiel beobachten, sondern auch Mexikaner. Yoana Daniela Cano Sotomayor ist eine davon, sie besucht seit etwa einem Monat das Carl-Duisberg-Centrum in Radolfzell, um Deutsch zu lernen. Ob sie sich das Spiel am Sonntag anschauen wird? Die 37-Jährige überlegt kurz, dann nickt sie. Dafür will sie ihre Mexiko-Flagge raussuchen und aufhängen. Trikots und weitere Fanartikel hat sie aber nicht – das überlässt sie ihren Landleuten. Die seien nämlich ganz verrückt nach Fußball und würden aus der Weltmeisterschaft in Russland eine große Party machen.

"Bei uns ist das ein großes Fest mit Freunden und Familie, wo auch gegrillt und getrunken wird", sagt Yoana Daniela Cano Sotomayor. So könne man den ganzen Tag miteinander verbringen. Ursprünglich stammt sie aus Aguascalientes, das ist eine Stadt im Herzen Mexikos mit rund 700 000 Einwohnern. Jetzt wohnt sie mit ihrem spanischen Mann in Schaffhausen. Erst neulich habe sie mit einer mexikanischen Freundin über die WM gesprochen und sie seien sich einig, dass sie als Frauen besonders die Feststimmung und Gespräche schätzen, während die Männer am Fernsehbildschirm mitfiebern.

Ob sie gleich gegen Deutschland auch seufzen werden wegen vertaner Chancen und stöhnen wegen einer Niederlage, das will Sotomayor nicht beurteilen. Bei der vorherigen WM habe die Truppe aber gut gespielt – wie Deutschland auch. "Sie werden eine gute Arbeit machen", tippt die Mexikanerin, doch das Finale würde die mexikanische Nationalmannschaft wohl nicht erreichen. Sie tippt eher auf ein Ausscheiden im Viertel- oder Halbfinale. Doch Mexikaner würden auch für andere Mannschaften die Daumen drücken, gerne lateinamerikanische oder spanischsprachige. "Sie schauen nicht nur die Spiele von Mexiko", sagt Yoana Sotomayor über ihre Landsleute. Und in den Nachrichten werde es in den nächsten Wochen ohnehin nur ein Thema geben: Die Fußballweltmeisterschaft.