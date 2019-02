Was die Fasnachts-Sprüchlein angeht, sind die Kinder des Werner-Messmer-Kindergartens schon sehr fit. Versiert und fehlerfrei können sie den Spruch vom Schlegele-Beck. Auch der Höllteufel erschreckt die meisten nicht mehr wirklich. Auch wenn diese ihre Maske nicht abnehmen. "Wir haben uns mit den Kindern auf den Besuch der Narrizella vorbereitet", sagt Martina Bender, Leiterin des Kindergartens und Organisatorin der Narrizella-Besuche in den Kindertagesstätten sowie Grundschulen.

Fibel macht den Unterricht anschaulicher

Um den Fasnachts-Unterricht noch ein bisschen anschaulicher zu machen, hat die Narrizella Ratoldi eine eigne Fasnachts-Fibel erstellt. Hansele-Mutter Sandra Hain hat gemeinsam mit Carmen Aschinger ein Lehrbuch über die Radolfzeller Fasnacht zusammengestellt. In der Fibel drin: Alle Narrensprüche zum Auswendig lernen und alle Figuren der Narrizella zum Ausmalen. "Diese sind bei den kleineren Kindern besonders beliebt", sagt Kindergartenleiterin Martina Bender.

Hansele-Mutter Sandra Hain (vorne) hat die Fasnachts-Fibel erarbeitet. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Von Oktober bis Januar, also in nur wenigen Monaten, haben Hain und Aschinger fieberhaft an der Fibel gearbeitet. "Wir wollten den Lehrern und Erziehern etwas an die Hand geben, mit dem sie den Unterricht gestalten und das Thema veranschaulichen können", erklärt Sandra Hain. Wenn die Narrizella nun in den vergangenen Tagen die Kindergärten besuchen, haben die Narren ein Geschenk für alle dabei.

Das Lehrbuch ist nicht nur in Eigenregie gemacht worden, sondern auch unter eigenen Kosten in der Druckerei Zabel gedruckt worden. "Jede Abteilung hat von ihrem eigenen Budget etwas abgegeben, damit wir diese Fibel drucken können, das ist eine absolute Gemeinschaftsleistung", lobt die Hansele-Mutter den Narrizella-Zusammenhalt. 2000 Stück sind gedruckt worden, das soll für die nächsten Jahre reichen.

Tradition soll mit den Jüngsten weitergehen

Die Tradition der Radolfzeller Fasnacht ist Sandra Hain wichtig. Doch vor allem Familien, die zugezogen sind, als auch Kinder mit Migrationshintergrund hätten einen schwereren Zugang zu der Fasnacht. Für diese engagieren sich die Narren freiwillig und besuchen hunderte Kinder pro Jahr in Kindergärten und Grundschulen.

Im Werner-Messmer-Kindergarten stellen sich die einzelnen Figuren der Narrizella den Kindern vor. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Martina Junghanns ist Hansele und erklärt geduldig den Kindern die einzelnen Figuren der Narrizella, ihre Geschichte und ihre Funktion. Am Ende bekommt jedes Kind eine Fibel. "Das ist für die Kinder etwas ganz besonderes, sie kommt sehr gut an", sagt Kindergartenleiterin Martina Blender.

Die Zunft hat keine Nachwuchssorgen

Nachwuchssorgen hat die Narrizella eigentlich nicht, erklärt Hansele-Mutter Sandra Hain. Die Kleinen würden anfangs mit ihren Eltern mitlaufen und so den Verein kennen lernen. Nur gäbe es, wie in vielen Vereinen, die Lücke. Jugendliche und junge Erwachsenen gäbe es auch in der Narrizella weniger, da diese in einem Alter wären, in dem Vereinsarbeit weniger angesehen ist, oder sie für Schule, Ausbildung und Studium die Stadt verlassen würden. "Aber sobald sie sesshaft werden und eine Familie gründen wollen, kommen viele zurück", sagt sie.