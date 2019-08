Da hat ein Ehepaar aus Rielasingen-Worblingen nicht lange überlegt und ist rasch eingeschritten: Es war auf einem sonntäglichen Spaziergang durch Radolfzell, als Yvonne und Ingo Brunnenkant einen Einbruch in ein Fahrradgeschäft beobachten. Die Brunnenkants verfolgten zunächst die mutmaßlichen Täter, sie holten die Flüchtigen ein und hielten sie dann bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest.

Bemerkenswerter Bürgermut

Um außergewöhnlichen Einsatz und Mut wie in diesem Falle zu würdigen, hat die Stadtverwaltung Radolfzell den Preis des Oberbürgermeisters für Zivilcourage ausgelobt. Und Yvonne und Ingo Brunnenkant haben den Preis für bemerkenswerten Bürgermut bei der Vereitelung einer Straftat erhalten, wie die Stadtverwaltung jetzt in einer Medienmitteilung informierte. Demnach überreichte Oberbürgermeister Martin Staab im Beisein des Böhriger Ortsvorstehers Bernhard Diehl den Preis im Radolfzeller Rathaus an das Ehepaar aus Rielasingen-Worblingen.

Yvonne und Ingo Brunnenkant hätten sich bei dem Vorfall im April dieses Jahres durch besondere Courage ausgezeichnet, betonte Martin Staab bei der Übergabe des Preises im Rathaus. „Es ist wichtig, Menschen, die sich um unser Gemeinwohl verdient gemacht haben, dafür wertzuschätzen. Mein Dank gilt Yvonne und Ingo Brunnenkant für ihren mutigen Einsatz“, so wird der Oberbürgermeister in der Mitteilung zitiert.