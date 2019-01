von sk

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Montag in ein Geschäft in der Schützenstraße 2 eingebrochen. Nach Angaben der Polizei schlug dieser gegen 3.15 Uhr ein größeres Fenster des Gebäudes ein und drang in die Verkaufsräume ein. Dort zerschlug er mehrere Vitrinen und entwendete daraus zahlreiche Messer. Den dabei entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf eine vierstellige Summe, während der Wert der gestohlenen Waren noch nicht bezifferbar sei. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer (0 77 32) 95 06 60, zu melden. Die Polizei weist an dieser Stelle auf das Angebot einer kriminalpolizeilichen Beratung hin, bei der Bürger zum Thema Einbruchschutz produktneutral und kostenlos Informationen erhalten, wie die eigenen vier Wände besser vor Einbrechern geschützt werden können. Für eine Terminvereinbarung können sich interessierte Personen mit der polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums in Konstanz unter der Nummer (0 75 31) 99 51 04 4 in Verbindung setzen. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es außerdem im Internet unter: www.k-einbruch.de.