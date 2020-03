Zehn Tage mussten die Übeltäter im ins Gefängnis. So stand es in dicht bedruckten Zeilen in der Zeitung „Freie Stimme“. Ihr Vergehen: Sie sollen während der Maiandacht in Radolfzell im Jahr 1896 geschwatzt und gekichert haben. Ganze 17 Zeugen habe man verhört, so wird im Artikel weiter berichtet, um die Tatverdächtigen zu überführen.

Diese und zahllose andere kuriose Anekdoten schlummern im Radolfzeller Stadtarchiv. Dort sind nicht nur fast alle Ausgaben der „Freien Stimme“ ab 1865 archiviert, auch Urkunden und andere Dokumente der Zeitgeschichte liegen dort vor. Zum Tag des Archive am 7. und 8. März möchte das Stadtarchiv einen kleinen Einblick geben und sich der Bevölkerung vorstellen und öffnen.

Radolfzeller sollen das Archiv kennen lernen

Stadtarchivarin Katrin Koyro hat gemeinsam mit Hildegard Bibby, stellvertretende Leiterin des Archivs, eine kleine Auswahl für eine Ausstellung im Gewölbekeller des Stadtmuseums zusammen gestellt. „Wir möchten, dass Radolfzeller das Archiv kennen lernen“, sagt Katrin Koyro. Man wolle mit der Ausstellung keinen pädagogischen Zeigefinger heben, sondern zeigen, was es alles im Archiv gibt.

Und zu sehen gibt es durchaus viel. So liegt zum Beispiel die erste urkundliche Erwähnung des Radolfzeller Spitals aus. Auf einem unscheinbaren Stück Pergament aus dem Jahr 1343 wird zum ersten Mal über das Spital geschrieben. „Es ist toll, dass diese Urkunde nicht im Generallandesarchiv liegt, sondern bei uns“, sagt Hildegard Bibby. Den Spitalfonds gebe es noch immer, auch hunderte Jahre später. „Wir möchten für Besucher einen Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt herstellen und so Interesse an der Arbeit des Archivs wecken“, erklärt Stadtarchivarin Koyro.

Führungen durch das Archiv am Sonntagvormittag

Wer sich das Archiv in der Löwengasse genauer anschauen möchte, kann dies am Sonntag, 8. März, machen. An diesem Tag werden zwei Führungen durch das Stadtarchiv angeboten. Da können Besucher zum Beispiel auch einen Blick in den Quarantäneraum werfen. Dafür sind Schutzkleidung und Mundschutz notwendig. Denn wenn das Archiv oder die Bibliothek Neubestände bekommt, werden diese immer zuerst auf Schädlings- oder Schimmelbefall untersucht, bevor sie in den Bestand aufgenommen werden. Mit Schimmelbefall hat das Radolfzeller Stadtarchiv reichlich Erfahrungen gesammelt. Im Sommer 2018 musste die Einrichtung für mehrere Wochen schließen und etliche Bücher mussten professionell restauriert werden, da sich im Keller unbemerkt Schimmel breit gemacht hatte.

Einblicke in die Vergangenheit der Stadt

Neben Urkunden, Textdokumenten und Zeitungen liegen auch etliche Fotografien im Stadtarchiv. Eine kleine Auswahl wird auch im Gewölbekeller präsentiert. Und zwar aus einem dunklen Kapitel Radolfzells. Es sind Aufnahmen des Freilichtmuseums auf der Mettnau aus dem Jahr 1938. Das nationalsozialistische Regime hatte für touristische Zwecke eine Art Steinzeitdorf auf die Halbinsel gebaut.

„Die historische Korrektheit der steinzeitlichen Funde an dieser Stelle dürfen angezweifelt werden“, sagt Katrin Koyro. Die Fotos seien Zeugnis einer ideologischen Vermarktung. Auch der kleine Reiseführer durch das Steinzeitdorf liege im Archiv noch vor. Die Ausstellung solle zeigen, was alles im Archiv zu finden sei und soll Lust darauf machen, es zu entdecken.

