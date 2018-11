Radolfzell – Der Entwurf für das Neubaugebiet im Tal im Radolfzeller Ortsteil Markelfingen ist komplett überarbeitet worden. Nächste Woche soll der Plan im Ortschaftsrat beraten werden, danach kommt der Entwurf in den Gemeinderat. Läuft dann alles im weiteren Verfahren rund, rechnet Baudezernatsleiter Thomas Nöken mit einem Satzungsbeschluss im April. Danach könne mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen werden. "Ich rechne damit, dass wir nach dem Sommer dann mit den Erschließungsarbeiten anfangen werden", sagt Nöken.

Sichtachsen für die Kirche

Die Neukonzeption des Bebauungsplans war notwendig geworden, weil das Landesdenkmalamt auf den Ensembleschutz für Kirche und die zwei Pfarrhäuser bestanden hat. Deshalb müssen die Sichtachsen zu den Kirchengebäuden am nordöstlichen Rand des bestehenden Dorfes frei bleiben. Dies war in dem bisher vorgelegten Entwurf nicht berücksichtigt worden. Die Planer haben diese Anforderung dadurch gelöst, dass sie die Bebauung von der Kirche abrücken und die Straßen und Baufenster so anlegen, dass die Sicht auch außerhalb des neuen Baugebiets auf die Kirche möglich ist.

Zwei Anschlüsse in die Kaltbrunner Straße

Neu ist auch, dass keine Straße mehr quer durch das Baugebiet von der Kaltbrunner Straße zur Laurentiusstraße führt. Zur Laurentiusstraße, die neben der Dorfkirche St. Laurentius liegt, soll ein Fußweg die Verbindung vom neuen Quartier ins Dorf sein. Kindergarten und Grundschule liegen dort in unmittelbarer Nähe. Der motorisierte Verkehr soll mit einer durchgehenden Straße in U-Form und zwei Anschlüssen an die Kaltbrunner Straße angeschlossen werden. Die südlichen Häuser werden mit Stichstraßen erschlossen. Mit dieser Verkehrsösung sei sei das Landratsamt einverstanden, hat Thomas Nöken in der Sitzung des Gestaltungsbeirats erläutert.

Das in der Grafik blau eingezeichnete Regenrückhaltebecken nahe der Laurentiuskirche werde äußerst selten tatsächlich voll mit Wasser sein. Die um maximal 40 Zentimeter abgesenkte Mulde dürfte nur bei Starkregen als kleiner See in Erscheinung treten, berichtet Nöken: "Ansonsten sieht man eine bepflanzte Mulde."

Baugebiet ist 5,75 Hektar groß

Für das Baugebiet im Tal soll die Festsetzung "Allgemeines Wohngebiet" gelten. Auf der 5,75 Hektar großen Fläche sind sowohl Mehrfamilienhäuser, Reihen-, Doppelhäuser und Einzelhäuser geplant. Das größte Grundstück mit 1540 Quadratmetern vor dem Regenrückhaltebecken soll für ein soziales Wohnungsprojekt vorgehalten werden. Das sei als multifunktionaler Bauplatz gedacht, das könne etwa unter dem Leitgedanken alt werden im Dorf stehen, "aber der Verwendungszweck ist noch völlig offen", erläutert Nöken.

Professor Hellmut Raff hat im Gestaltungsbeirat die Findungsphase für einen passenden Entwurf als interessanten Prozess bezeichnet: "Die Kirche steht hier zentral im grünen Raum, das ist landschaftlich eine ganz tolle Situation." Und damit sei im Tal auch kein "Standardwohngebiet". Man sei mit der Bebauung jetzt weit weg von der Kirche gegangen und bekomme mit dem grünen Band entlang der Straße "eine eindeutige Mitte". Die Freiraumplanung müsse man weiter ergänzen. "Wir vom Gestaltungsbeirat sind mit der Entwicklung sehr zufrieden", sagt Raff.

Baugebiet im Tal Die Vorgaben aus dem Entwurf: Das Neubaugebiet im Tal im Radolfzeller Ortsteil Markelfingen im Tal umfasst eine Gesamtfläche umfasst von rund 5,75 Hektar oder 57 500 Quadratmetern. Die Grundstücksgrößen liegen von über 1000 Quadratmeter für die Mehrfamilienhäuser und Reihenhäusern von etwas über 200 Quadratmetern. Das größte Grundstück mit 1540 Quadratmeter ist für ein soziales Wohnprojekt reserviert.

Das Neubaugebiet im Tal im Radolfzeller Ortsteil Markelfingen im Tal umfasst eine Gesamtfläche umfasst von rund 5,75 Hektar oder 57 500 Quadratmetern. Die Grundstücksgrößen liegen von über 1000 Quadratmeter für die Mehrfamilienhäuser und Reihenhäusern von etwas über 200 Quadratmetern. Das größte Grundstück mit 1540 Quadratmeter ist für ein soziales Wohnprojekt reserviert. Der Ortschaftsrat Markelfingen berät über den neuen Entwurf in seiner Sitzung am Mittwoch, 21. November, um 19.30 Uhr im Sitzungszimmer des Markelfinger Rathauses. Über die Empfehlung des Ortschaftsrats muss dann der Gemeinderat Radolfzell entscheiden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein