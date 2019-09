Tagsüber tollen und spielen Schulkinder auf dem Pausenhof der Teggingerschule. Abends übernehmen Jugendliche mit Alkohol und lauter Musik. Damit soll nun Schluss sein. Laut Schulleiter Norbert Schaible solle das Schulgelände eingezäunt werden. Am Mittwoch, 18. September, wird sich der Ausschusses für Planung, Umwelt und Technik erneut um 17 Uhr im Ratssaal des Radolfzeller Rathauses über die Thematik beraten.

1,80 Meter für mehr Sicherheit

Für Schaible habe der etwa 1,80 Meter hohe Zaun einen Symbolcharakter: „Seit Jahren haben wir Probleme mit Personen, die wir auf dem Schulgelände nicht haben wollen.“ Mit dem Zaun wolle man dies in den Griff bekommen.

Auch Bürgermeisterin Monika Laule spricht sich für einen Zaun aus: „Die Teggingerschule erfährt – bedingt durch ihre Innenstadtlage – störende und unbefugte Schulhofnutzungen. So sind tagsüber zu Schulzeiten aber auch nachts Unbefugte auf dem Schulhof, sorgen für Lärm, Müll und Schäden aber auch Belästigungen und Ängste.“ Die Auswirkungen würden einen geordneten Schulbetrieb beeinträchtigen. Trotz Streifengänge durch einen Sicherheitsdienst würden sich noch immer größere Gruppen auf dem Schulhof treffen.

Maßnahmen greifen nicht

„Verschiedene Maßnahmen, die schon ergriffen worden sind, haben keine Wirkung gezeigt, also weder Einsatz von Security, das Zurückschneiden der Hecken, um eine bessere Einsehbarkeit zu erreichen, bessere Beleuchtung, noch der Einsatz technischer Überwachungshilfen und Aufklärung/Direktansprache“, so Laule. Im Ergebnis bleibe jetzt nur die Lösung, den Zaun um das Schulgelände so zu erhöhen, dass ein unbefugter Zugang durch Übersteigen nicht mehr möglich sei. Rund 70 000 Euro soll die Umzäunung kosten.

Auch der Schulhof soll umgestaltet werden

Der Zaun soll indes für Schaible auch der Startschuss für eine Modernisierung und Umgestaltung des gesamten Schulhofes sein. „Der Schulhof soll attraktiver werden, aber eine Grundvoraussetzung ist der Zaun“, so Schaible. Er könne sich einen Fußballplatz, eine Bewegungslandschaft mit viel Beschattungen vorstellen. „Dies ist alles in Planung“, sagt er. Denkbar sei auch, dass der Schulhof dann am Wochenende als Ort der Begegnung geöffnet werde. „Die Leute brauchen aber Regeln und Grenzen“, so Schaible weiter.