Es ist ein echter Publikumsmagnet am Pfingstmontag geworden. Ein Kassenschlagen. Ein wirklicher Straßenfeger. Und dennoch ist es ein Fest von Radolfzeller für Radolfzeller geblieben: Der Frühschoppen der Narrenmusik der Narrizella an der Konzertmuschel. Es findet in diesem Jahr am Montag, 10. Juni, statt und geht insgesamt in seine elfte Auflage. „In diesen elf Jahren musste der Frühschoppen erst einmal ausfallen“, betont der Chef der Narrenmusik Michael Back im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Der Grund für die Absage: Das damals schlechte Wetter.

Die drei wichtigen Montage

Der Frühschoppen am Pfingstmontag, der vor etwas mehr als einem Jahrzehnt als Helferfest seine Anfänge nahm, ist nach Angaben von Michael Back ein Fest von Radolfzellern, für Radolfzeller. Der Anfang fiel eher klein aus: „Wir haben mit drei kleinen Zelten und ein paar Sitzbänken begonnen“, erinnert sich Back. Mittlerweile ist der Frühschoppen zu einer echten Institution im Radolfzeller Veranstaltungskalender angewachsen. Oder wie der Boss der Narrenmusik es zusammenfasst: „Es gibt drei wichtige Montage in Radolfzell: der Hausherrenmontag, der Fasnetsmäntig und der Pfingstmontag.“

50 Helfer sorgen für richtige Sause

Insgesamt sind am Pfingstmontag mehr als 50 freiwillige Helfer im Einsatz. „Von Kinder bis zu den Senioren sind alle dabei“, so Back weiter. Dass ein Narrenrädchen beim Frühschoppen ins andere greift, wird auch mit Blick auf die Kooperationspartner deutlich: Veranstalter ist die Narrenmusik. Sie ist für die Organisation, den Aufbau und die Verpflegung zuständig. Die Froschenkapelle übernimmt den musikalischen Part. „Das ist eine vorbildliche Zusammenarbeit unter Narren“, sagt Michael Back.

Ein bisschen bereitet ihm die derzeitige Baustellensituation auf der Mettnaustraße allerdings noch Bauchschmerzen. „Wir brauchen diese Straße für den Auf- und Abbau sowie die Anlieferung“, so Back. Einen Wunsch hat er allerdings auch: Das Wetter müsse natürlich auch noch mitspielen. Beginn des Frühschoppens ist um 10.30 Uhr.